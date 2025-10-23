Trump uveo sankcije Rusiji!

Američki predsjednik Donald Trump je u srijedu po prvi put u svom drugom mandatu uveo sankcije Rusiji, a odnose se na naftne kompanije Lukoil i Rosneft dok raste Trumpovo nezadovoljstvo ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom zbog rata u Ukrajini.
Američko ministarstvo financija, koje je izdalo sankcije, reklo je da je spremno poduzeti daljnje korake te je pozvalo Moskvu da odmah pristane na primirje u ruskom ratu u Ukrajini, koji je započeo u veljači 2022.
"S obzirom na odbijanje predsjednika Putina da okonča ovaj besmislen rat, ministarstvo određuje sankcije za dvije najveće ruske naftne kompanije koje financiraju ratni stroj Kremlja", rekao je u priopćenju ministar financija Scott Bessent.
"Potičemo naše saveznike da nam se pridruže i da se pridržavaju ovih sankcija", dodao je.
Sankcije predstavljaju veliki zaokret u politici Trumpa, koji Rusiji nije uvodio sankcije zbog rata, već se usredotočio na trgovinske mjere. Trump je uveo dodatne 25-postotne carine na robu iz Indije jer kupuje jeftiniju rusku naftu.
Takve mjere nije primijenio protiv Kine, drugog velikog kupca ruske nafte.
EU je 2022. ograničio cijene ruske nafte na 60 dolara po barelu kako bi Rusiji smanjio prihode kojima financira rat u Ukrajini, zbog čega se Rusija preusmjerila na kupce u Aziji.
Do Trumpove odluke u srijedu došlo je nakon što je Velika Britanija prošlog tjedna također uvela sankcije protiv Rosnefta i Lukoila.
Istodobno, zemlje EU-a odobrile su 19. paket sankcija protiv Rusije zbog rata protiv Ukrajine, koji uključuje zabranu uvoza ruskog ukapljenog prirodnog plina, priopćilo je u srijedu dansko rotirajuće predsjedništvo EU-a.
Rusko veleposlanstvo u Washingtonu i ruska misija pri Ujedinjenim narodima u New Yorku nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentarom o sankcijama.
