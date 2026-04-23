Oglas

u znak potpore

Princ Harry iznenada stigao u Ukrajinu

author
Hina
|
23. tra. 2026. 10:44
SUZANNE PLUNKETT / AFP

Britanski princ Harry u četvrtak je nenajavljeno doputovao u ukrajinsku prijestolnicu Kijev u znak potpore zemlji koja je u petoj godini rata s Rusijom.

Oglas

"Dobro je ponovno biti u Ukrajini“, rekao je princ Harry po dolasku na željeznički kolodvor u Kijevu rano u četvrtak.

Vojvoda od Sussexa trebao bi tijekom dvodnevnog posjeta sudjelovati na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu. Njegov posjet dolazi u trenutku kada je pozornost svijeta preusmjerena na rat na Bliskom istoku.

Ukrajina je „zemlja koja hrabro i uspješno brani istočno krilo Europe“, rekao je princ Harry, dodajući kako je „važno da ne izgubimo iz vida značaj toga“.

Očekuje se i da će posjetiti humanitarnu organizaciju za razminiranje „HALO Trust“, koju je podupirala njegova pokojna majka princeza Diana, te se susresti s ukrajinskim sudionicima njegove zaklade „Invictus Games“, koja pomaže ranjenim veteranima u oporavku kroz sport, izvijestio je britanski ITV.

Princ Harry, mlađi sin britanskog kralja Karla, prošle je godine dvaput posjetio Ukrajinu.

Teme
princ harry kijev ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ