Princ Harry iznenada stigao u Ukrajinu

Britanski princ Harry u četvrtak je nenajavljeno doputovao u ukrajinsku prijestolnicu Kijev u znak potpore zemlji koja je u petoj godini rata s Rusijom.
Oglas
"Dobro je ponovno biti u Ukrajini“, rekao je princ Harry po dolasku na željeznički kolodvor u Kijevu rano u četvrtak.
Vojvoda od Sussexa trebao bi tijekom dvodnevnog posjeta sudjelovati na sigurnosnoj konferenciji u Kijevu. Njegov posjet dolazi u trenutku kada je pozornost svijeta preusmjerena na rat na Bliskom istoku.
Ukrajina je „zemlja koja hrabro i uspješno brani istočno krilo Europe“, rekao je princ Harry, dodajući kako je „važno da ne izgubimo iz vida značaj toga“.
Očekuje se i da će posjetiti humanitarnu organizaciju za razminiranje „HALO Trust“, koju je podupirala njegova pokojna majka princeza Diana, te se susresti s ukrajinskim sudionicima njegove zaklade „Invictus Games“, koja pomaže ranjenim veteranima u oporavku kroz sport, izvijestio je britanski ITV.
Princ Harry, mlađi sin britanskog kralja Karla, prošle je godine dvaput posjetio Ukrajinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas