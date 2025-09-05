Oglas

moćniji od raketnih sustava

Ukrajinski vojnici love Shahed dronove u slobodno vrijeme: "Ideja je došla iz Formule 1"

author
N1 Info
|
05. ruj. 2025. 17:18
vojnici love shahed dronove
Pixabay / Ilustracija

Na fronti u Donbasu, dok bi većina tražila trenutak predaha, trojica ukrajinskih vojnika iz postrojbe Signum svoje slobodno vrijeme provode obarajući ruske Shahed dronove. Umjesto ribarskih štapova, njihovo oružje su brzi FPV dronovi domaće proizvodnje, a „ulov“ – smrtonosne letjelice koje svakodnevno prijete ukrajinskim gradovima.

Oglas

Na jednom od brežuljaka u Donjeckoj oblasti, trojica ukrajinskih vojnika iz postrojbe Signum – Turyst, Shvaiher i Bublyk – provode svoj slobodan dan. Umjesto ribolova, njihova „ulovljena riba“ su ruski Shahed dronovi, a „štapovi“ – ukrajinski presretački FPV dronovi.

Iako im je službeni zadatak udarati na rusku pješadiju i izviđačke UAV-ove, odlučili su vlastitom inicijativom učiti kako rušiti Shahede. U kombiju nose antene, tablete i nekoliko brzih dronova domaće proizvodnje koji izgledom podsjećaju na male projektile, prenosi Ukrajinska pravda.

„Ideja je došla iz Formule 1 – tamo dronovi lete 300 km/h. Ako Shahed ide 170, a naš dron 300, zašto ga ne bismo presreli?“ objašnjava pilot Turyst.

U tri dana srušili sedam Shaheda

Nakon niza neuspjelih pokušaja, u tri dana uspjeli su srušiti sedam Shaheda. Dok su skupi raketni sustavi promašivali, njihovi dronovi pogađali su gotovo svaki put. „Kad smo pogodili prvog, a onda još pet u nizu, nestala je trema“, kaže Turyst.

Problem je što država sporo reagira, a dronova nema dovoljno. Većina se financira iz donacija, dok piloti i sami ulažu trud i vrijeme u testiranja.

Obuka jednostavna, a učinkovitost...

Unatoč tome, potencijal je ogroman. Obuka je relativno jednostavna, a učinkovitost golema.

„Civilni klinac bi mogao sjesti za interceptor, odletjeti 50 sati treninga i rušiti Shahede jednog za drugim. Ukrajinski dron ovakvog tipa košta ispod 100.000 UAH (oko 2.400 USD). U usporedbi sa zapadnim raketama koje se ispaljuju na Shahede – to je sitnica.“

Za Signum posadu to više nije samo vojna zadaća, već i osobna misija: dokazati da se ruski napadi mogu zaustaviti bržim, jeftinijim i pametnijim rješenjima.

Teme
borbeni dronovi dron dronovi rat ratovanje shahed signum ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ