Ukrajinski vojnici love Shahed dronove u slobodno vrijeme: "Ideja je došla iz Formule 1"

Na fronti u Donbasu, dok bi većina tražila trenutak predaha, trojica ukrajinskih vojnika iz postrojbe Signum svoje slobodno vrijeme provode obarajući ruske Shahed dronove. Umjesto ribarskih štapova, njihovo oružje su brzi FPV dronovi domaće proizvodnje, a „ulov“ – smrtonosne letjelice koje svakodnevno prijete ukrajinskim gradovima.
Na jednom od brežuljaka u Donjeckoj oblasti, trojica ukrajinskih vojnika iz postrojbe Signum – Turyst, Shvaiher i Bublyk – provode svoj slobodan dan. Umjesto ribolova, njihova „ulovljena riba“ su ruski Shahed dronovi, a „štapovi“ – ukrajinski presretački FPV dronovi.
Iako im je službeni zadatak udarati na rusku pješadiju i izviđačke UAV-ove, odlučili su vlastitom inicijativom učiti kako rušiti Shahede. U kombiju nose antene, tablete i nekoliko brzih dronova domaće proizvodnje koji izgledom podsjećaju na male projektile, prenosi Ukrajinska pravda.
„Ideja je došla iz Formule 1 – tamo dronovi lete 300 km/h. Ako Shahed ide 170, a naš dron 300, zašto ga ne bismo presreli?“ objašnjava pilot Turyst.
Interceptor drones have once again proved their effectiveness.— Defense of Ukraine (@DefenceU) September 4, 2025
The warriors from the Signum Battalion shot down 22 russian UAVs — 12 ZALA, 6 Supercam, 3 Orlan and 1 Lancet. pic.twitter.com/IUaT4mPEqZ
U tri dana srušili sedam Shaheda
Nakon niza neuspjelih pokušaja, u tri dana uspjeli su srušiti sedam Shaheda. Dok su skupi raketni sustavi promašivali, njihovi dronovi pogađali su gotovo svaki put. „Kad smo pogodili prvog, a onda još pet u nizu, nestala je trema“, kaže Turyst.
Problem je što država sporo reagira, a dronova nema dovoljno. Većina se financira iz donacija, dok piloti i sami ulažu trud i vrijeme u testiranja.
Obuka jednostavna, a učinkovitost...
Unatoč tome, potencijal je ogroman. Obuka je relativno jednostavna, a učinkovitost golema.
„Civilni klinac bi mogao sjesti za interceptor, odletjeti 50 sati treninga i rušiti Shahede jednog za drugim. Ukrajinski dron ovakvog tipa košta ispod 100.000 UAH (oko 2.400 USD). U usporedbi sa zapadnim raketama koje se ispaljuju na Shahede – to je sitnica.“
Za Signum posadu to više nije samo vojna zadaća, već i osobna misija: dokazati da se ruski napadi mogu zaustaviti bržim, jeftinijim i pametnijim rješenjima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
