Potpredsjednica britanske vlade Angela Rayner u petak je dala ostavku nakon što je priznala da je platila niži porez na svoj novi dom, što je novi udarac za laburističkog premijera Keira Starmera.
Rayner je osma dužnosnica dosad koja napušta Starmerovu vladu. Laburistički premijer ranije joj je dao punu podršku kad je optužena da je namjerno izbjegla platiti puni porez.
"Duboko žalim zbog odluke da ne tražim dodatno porezno savjetovanje. Preuzimam punu odgovornost za tu pogrešku", napisala je 45-godišnjakinja u pismu svom šefu.
Starmer je odgovorio da žali da je njezin mandat završio na taj način, no da je donijela ispravnu odluku.
Britanski premijer uzdrman je anketama popularnosti po kojima je njegovu stranku značajno prestigao protuimigrantski pokret Reform UK Nigela Faragea te pojavom nove stranke koju su osnovali bivši laburistički čelnik Jeremy Corbyn i bivša laburistička zastupnica Zarah Sultana.
U vrijeme dok su laburisti kritizirani da su se suviše odvojili od svojih lijevih korijena, gubitak Rayner posebno je štetan jer je riječ o političarki koja je dolazila iz redova radničke klase te je kao takva bila posrednik između lijevih i centrističkih dijelova stranke.
Neki analitičari vjerovali su da je ona potencijalna Starmerova nasljednica.
Rayner je osnovala zakladu za jednog od sinova koji je invalid, a potom je zakladi prodala svoj udio u obiteljskoj kući na sjeveru Engleske kako bi kupila stan, vjerujući da tako neće trebati platiti višu poreznu stopu pri kupnji druge nekretnine.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
