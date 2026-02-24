FedEx tuži američku vladu i traži povrat carina nakon presude Vrhovnog suda

Logistička tvrtka FedEx tužila je američku vladu tražeći povrat carina koje je platila prema zakonu o izvanrednim ovlastima za koji je Vrhovni sud Sjedinjenih Država nedavno presudio da je nezakonito korišten za nametanje carina.
U tužbi podnesenoj američkom sudu za međunarodnu trgovinu u New Yorku, FedEx je zatražio "puni povrat" svih carina prikupljenih prema zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977. (IEEPA). Tužba je usmjerena na američku carinsku i graničnu zaštitu, koja je dio Ministarstva domovinske sigurnosti.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao se na IEEPA kako bi nametnuo carine desecima trgovinskih partnera bez odobrenja Kongresa od početka svojeg drugog mandata. Vrhovni sud je u petak presudio da zakon ne ovlašćuje predsjednika da jednostrano nameće carine.
Suci nisu odlučili mora li vlada nadoknaditi uvoznicima, prepuštajući to pitanje nižim sudovima.
Nekoliko američkih medija opisalo je FedExovu tužbu kao prvu veliku korporativnu tužbu američke tvrtke nakon presude.
Logistička tvrtka tvrdi je da je pretrpjela štetu plaćanjem carina koje su sada proglašene nezakonitima.
Nakon sudske odluke, promatrači očekuju val zahtjeva za povrat novca.
Prema procjenama Sveučilišta u Pennsylvaniji, potencijalne otplate mogle bi iznositi ukupno oko 175 milijardi dolara, što je otprilike 2,5 posto saveznog proračuna.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
