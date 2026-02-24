FedEx tuži američku vladu i traži povrat carina nakon presude Vrhovnog suda

U tužbi podnesenoj američkom sudu za međunarodnu trgovinu u New Yorku, FedEx je zatražio "puni povrat" svih carina prikupljenih prema zakonu o međunarodnim izvanrednim ekonomskim ovlastima iz 1977. (IEEPA). Tužba je usmjerena na američku carinsku i graničnu zaštitu, koja je dio Ministarstva domovinske sigurnosti.