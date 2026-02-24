ZABRINUTI UMIROVLJENICI
Milivoj Špika: Ministar Ružić će prvo izaći u susret lažnim invalidima?
Izjava ministra rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alena Ružića o namjeri ukidanja ponavljanja vještačenja za trajna i teška zdravstvena stanja izaziva ozbiljnu zabrinutost i otvara niz pitanja o stvarnim posljedicama takve odluke, poručuju iz Bloka umirovljenici zajedno (BUZ) preko predsjednika Milivoja Špike.
Prenosimo njihovo priopćenje u cijelosti:
"Mada je javnosti namjera predstavljena kao mjera rasterećenja od administrativnog pritiska podnositelja zahtjeva, ona u postojećem kontekstu nosi jasan rizik od poticanja na nove zlouporabe.
Poznato je da su proteklih godina mediji i pravosudna tijela više puta razotkrivali slučajeve lažiranih medicinskih nalaza i nezakonitog ostvarivanja prava iz sustava invaliditeta. Dio tih slučajeva završio je kaznenim postupcima i presudama što potvrđuje da problem nije benigan ni hipotetski, već realan, sustavan i poprilično masovan. Upravo zato bi svaka promjena koja na bilo koji način slabi mehanizme kontrole morala biti temeljito obrazložena i popraćena jasnim zaštitnim instrumentima.
Najava ministra Ružića da se vještačenja za trajna teška stanja više neće ponavljati bez dvojbe šalje "pogrešan" signal. Ako je netko u prošlosti nezakonito stekao status trajnog invaliditeta uz određena materijalna prava, ovakva mjera de facto cementira takav status i onemogućava naknadnu reviziju. Time se ne štite stvarne osobe sa invaliditetom već se potencijalno štite oni koji su sustav već najmanje jednom prevarili.
Posebno zabrinjava činjenica da se ova inicijativa ministra najavljuje kako bi se ublažilo nezadovoljstvo javnosti i ubrzao proces rješavanja nagomilanih i neriješenih zahtjeva za inkluzivni dodatak. Jasno je da za sporost administracije nema opravdanja, no isto tako treba uzeti u obzir da bez jasnih i čvrstih kontrolnih mehanizama postoji realna opasnost da se već postojeće zlouporabe preliju i na nova prava. Time bi se samo dodatno narušio već i onako nizak kredibilitet socijalne države i povjerenje građana u institucije.
Ne osporavamo potrebu da se osobama sa trajnim i teškim invaliditetom olakša pristup pravima i smanji administrativno opterećenje, što više, to podržavamo. Međutim, rasterećenje administracije ni u kom slučaju ne smije ići na štetu pravednosti.
Socijalni sustav mora štititi najranjivije
Socijalni sustav mora počivati na ravnoteži između empatije i odgovornosti, svaka mjera koja narušava tu ravnotežu dugoročno šteti upravo onima koje bi trebala štititi. Upravo radi navedenog pozivamo ministra da hitno pojasni koje će konkretne kontrole spriječiti legalizaciju postojećih zlouporaba i pojavu novih.
Također tražimo da se prije provedbe bilo kakvih izmjena provede javna i stručna rasprava, uz uključivanje udruga osoba sa invaliditetom i predstavnika umirovljenika. BUZ upozorava da je socijalni sustav temelj povjerenja između države i građana, tako da svaka odluka koja otvara prostor nepravdi mora biti zaustavljena na vrijeme. Uređen socijalni sustav mora štititi najranjivije, a ne stvarati nove prilike za zlouporabe.
Hrvatska treba pravedan, transparentan i vjerodostojan sustav, bez kompromisa na štetu onih koji doista trebaju pomoć."
