Milivoj Špika: Ministar Ružić će prvo izaći u susret lažnim invalidima?

Posebno zabrinjava činjenica da se ova inicijativa ministra najavljuje kako bi se ublažilo nezadovoljstvo javnosti i ubrzao proces rješavanja nagomilanih i neriješenih zahtjeva za inkluzivni dodatak. Jasno je da za sporost administracije nema opravdanja, no isto tako treba uzeti u obzir da bez jasnih i čvrstih kontrolnih mehanizama postoji realna opasnost da se već postojeće zlouporabe preliju i na nova prava. Time bi se samo dodatno narušio već i onako nizak kredibilitet socijalne države i povjerenje građana u institucije.