Novotny: Trump je nervozan. Ništa se nije dogodilo od onoga što je obećavao, zapravo nitko ne živi bolje

"Ništa se nije dogodilo. Zapravo nitko ne živi bolje. Savezna država je praktički pred stečajem, ali nije se usudio podizati poreze jer je obećao da ih neće podizati. U slijepoj je ulici, ali se nema kako vratiti natrag. Iz tog razloga mu je odluka Vrhovnog suda dodatno problematična. Njegova obećanja su bile da će se industrija vratiti na teritorij SAD-a i da će se otvoriti dodatna radna mjesta, ali to se nije dogodilo jer ekonomija ima svoju psihodinamiku."