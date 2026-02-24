GLOBALNE CARINE
Novotny: Trump je nervozan. Ništa se nije dogodilo od onoga što je obećavao, zapravo nitko ne živi bolje
Ekonomski analitičar Damir Novotny gostovao je N1 Studiju uživo s Ninom Kljenak i komentirao što bi se moglo dogoditi nakon današnjeg stupanja na snagu globalnih carina Donalda Trumpa.
Iznose deset posto, a američki predsjednik ih je uveo nakon odluke Vrhovnog suda da poništi dio njegovih ranijih, opsežnih uvoznih mjera. Europska unija već je najavila da će obustaviti ratifikaciju ljetos dogovorenog sporazuma, dok je Indija odlučila odgoditi ranije planirane razgovore o dovršetku nedavnog trgovinskog dogovora.
"Presuda Vrhovnog suda vraća cijelu priču na početak. Trump pokušava pronaći pravne temelje kako bi to zaobišao. Naime, središnja vlada ima velike deficite i kroz carinske stope se prikupilo oko 160 milijardi američkih dolara. To nije dovoljno za pokrivanje svih deficita i sad je pitanje hoće li to morati vratiti, a ti bi sporovi mogli trajati desetljećima", kazao je Novotny pa nastavio:
"Zbog carina su cijene rasle jer su potrošači "pokrili" razliku. Ali, trgovina se nastavila, nije patila. Procijenilo se da će potrošači biti spremni platiti više i to se pokazalo točnim. Sad je pak pitanje kako urediti trgovinske odnose jer smo, kako sam rekao, na početku."
Naglasio je da su europska tržišta kapitala nervozna.
"Ali, ne bih rekao da je EU, odnosno njena ekonomija, nesigurna. Protok roba je normalan i jedan dio tih troškova prevaljen je na kupce. Tu dolazimo do političkih implikacija. Jer, ništa se korisno nije dogodilo ni s jedne strane, imamo status quo. Koji unosi neizvjesnost, ali drama nije tolika, život će ići dalje."
No, smatra da slijede političke implikacije, posebno uoči izbora za Kongres (eng. midterm elections) krajem ove godine.
"U tom kontekstu je nervozan i Trump, odnosno njegova republikanska stranka. Carine mogu imati refleksiju na cijenu i potrošači bi mogli zbog toga kazniti vlast na izborima."
Trump je mnogo obećavao u kampanji, posebno u ekonomskom smislu.
"Ništa se nije dogodilo. Zapravo nitko ne živi bolje. Savezna država je praktički pred stečajem, ali nije se usudio podizati poreze jer je obećao da ih neće podizati. U slijepoj je ulici, ali se nema kako vratiti natrag. Iz tog razloga mu je odluka Vrhovnog suda dodatno problematična. Njegova obećanja su bile da će se industrija vratiti na teritorij SAD-a i da će se otvoriti dodatna radna mjesta, ali to se nije dogodilo jer ekonomija ima svoju psihodinamiku."
Dakle, niti se vratila industrija u godinu dana, niti su se smanjili ogromni deficiti.
"Europska unija i dalje izvozi robe po višim cijenama. Nije baš bilo zastoja. Njemačka automobilska industrija bila je u strahu, ali pad prodaje se nije dogodio. Potrošači nisu osjetljivi na viđene promjene cijena."
Kina kao velika konkurencija?
"Rast se usporava, na oko pet posto je i ekonomija samim time stagnira jer je to zemlja velikih brojeva. Kina mora još desetke godina ubrzano rasti da bi ekonomski prestigla SAD i EU. U unutarnjem smislu se tamo ne osjećaju problemi te vrste, ali već sad postoje problemi s nedostatkom radnih mjesta jer je previše ljudi, a premalo radnih mjesta. Zato će se teško dogovoriti sa SAD-om. Uostalom, i Kina ima mnogo raznih barijera."
Objašnjava da se Kina sve više okreće Europi, ali i da se Europa više okreće sebi samoj.
"Zapravo možemo reći da Kina ima ozbiljan problem kako nastaviti ekonomski rast. Ne u ovom trenutku, ali dugoročno."
Indija je pak druga priča.
"Potpuno se otvorila Europskoj uniji. Tu postoji intenziviranje. Indija je tradicionalno povezana s Europom, što Kina nije. Tamo se govori engleski, u Kini ne baš. Zato je Indija velika prilika za EU. Uz to, riječ je o najbržerastućoj ekonomiji svijeta i to je velika prilika za Europu. Koja se okreće u većoj mjeri Južnoj Americi i Africi. A SAD se izolira u većoj mjeri", zaključio je Damir Novotny.
