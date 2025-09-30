Filipine pogodio potres od 6,9 po Richeru: Moguć tsunami

EMSC / Screenshot

Potres od 6,9 pogodio je središnje Filipine u utorak. Potres se dogodio pod vodom i mogao bi uzrokovati tsunami

Snažan potres preliminarne magnitude 6,9 ​​pogodio je središnje Filipine oko 22 sata po lokalnom vremenu, prema Američkom geološkom zavodu.

Potres se dogodio pod vodom, zapadno od Palompona na Filipinima, i mogao bi uzrokovati lokalizirani tsunami uz štetu od značajnog podrhtavanja, javlja CNN.