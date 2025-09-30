Filipine pogodio potres od 6,9 po Richeru: Moguć tsunami

Potres od 6,9 pogodio je središnje Filipine u utorak. Potres se dogodio pod vodom i mogao bi uzrokovati tsunami
Snažan potres preliminarne magnitude 6,9 pogodio je središnje Filipine oko 22 sata po lokalnom vremenu, prema Američkom geološkom zavodu.
#Earthquake (#lindol) possibly felt 1 min 7 sec ago in #Philippines. Felt it? Tell us via:— EMSC (@LastQuake) September 30, 2025
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/thdyHvbOlh
Potres se dogodio pod vodom, zapadno od Palompona na Filipinima, i mogao bi uzrokovati lokalizirani tsunami uz štetu od značajnog podrhtavanja, javlja CNN.
