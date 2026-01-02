Struja skuplja, komunalna naknada raste i do 265 posto: Jedan grad je iznimka

Nova godina Riječanima, ali i stanovnicima okolnih općina i gradova donosi veće račune za odvoz otpada.
Oglas
S prvim danom nove godine stižu i veći iznosi na računima. Veći će nam biti računi za struju, a u brojnim gradovima poskupjela je i još jedna naknada.
Gradonačelnica Iva Rinčić ističe da cijene nisu išle gore od 2022. godine, a da su troškovi rasli, pa je ova odluka bila neizbježna.
U Dugom Selu komunalna naknada poskupljuje za čak 182 posto.
Uzrok - državno ukidanje prireza
Gradonačelnik Nenad Panian objašnjava - ukidanjem prireza u proračunu je nedostajalo sredstava za održavanje grada.
U Makarskoj komunalna naknada raste za čak 265 posto. U Bjelovaru poskupljuje prvi put nakon 25 godina. Skuplje će biti i Osječanima, Varaždincima, Šibenčanima i brojnim drugima.
Zagreb komunalnu naknadu za sad neće povisivati, piše Dnevnik.
Cijena struja ide gore za 13,5 posto
A sve nas čekaju veći računi. I to oni za struju. Zbog vladinog popuštanja mjera, cijena raste za 13,5 posto. Prosječan račun bit će veći za 1.8 eura mjesečno.
Ugroženi kupci energije i dalje će dobivati vaučere od 70 eura na mjesec. Na tu naknadu pravo ima 117 tisuća osoba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas