FOTO / Aktivisti izložili u Louvreu fotografiju uhićenja bivšeg princa Andrewa

Aktivistička skupina Everyone Hates Elon izložila je u Louvreu danas već zloglasnu fotografiju uhićenja Andrewa Mountbatten-Windsora, nakon njegova privođenja pod sumnjom za teško kršenje dužnosti u javnoj službi.
Petnaest minuta Mona Lisa i Venera iz Milosa imale su novog „susjeda”: Andrewa Mountbatten-Windsora, piše Euronews. Aktivisti su objesili neuljepšanu fotografiju uhićenja osramoćenog britanskog člana kraljevske obitelji u pariškom muzeju kako bi pokazali „kako će ga svijet pamtiti”.
U nedjelju je britanska anti-milijarderska skupina Everyone Hates Elon postavila fotografiju na zid slavnog francuskog muzeja, uz natpis „He’s Sweating Now” („Sad se znoji”) – referencu na „katastrofalni” intervju za emisiju Newsnight iz 2019. s Emily Maitlis, u kojem je bivši princ tvrdio da se ne može znojiti te da njegova tužiteljica Virginia Giuffre laže kada kaže da ga je vidjela oznojenog u noćnom klubu.
Giuffre, koja je prošle godine počinila samoubojstvo, optužila je Mountbatten-Windsora da je imao spolni odnos s njom dok je bila maloljetna i žrtva trgovine ljudima koju je organizirao pedofilni financijer Jeffrey Epstein.
Fotografija prikazuje Mountbatten-Windsora kako klonulo sjedi na stražnjem sjedalu Range Rovera nakon izlaska iz policijske postaje u Norfolku, nekoliko sati nakon uhićenja 19. veljače pod sumnjom na zlouporabu javne dužnosti.
U pritvoru je proveo 11 sati. To je bilo prvo uhićenje visokog člana britanske kraljevske obitelji od uhićenja kralja Karla I. 1647. godine.
Everyone Hates Elon podijelio je video na Instagramu na kojem njihovi članovi postavljaju fotografiju, uz opis: „Kažu ‘objesite to u Louvreu’. Pa smo to i učinili.”
„Htjeli smo bivšem princu Andrewu pokazati kako će ga svijet pamtiti, postavljanjem ove kultne fotografije uhićenja u Louvreu”, poručila je skupina za Reuters. „Nadamo se da je ovo tek početak. Pravda za sve Epsteinove žrtve.”
Fotografiju su zaposlenici Louvrea uklonili 15 minuta kasnije.
Mountbatten-Windsor uhićen je nakon što je američka vlada objavila milijune dokumenata povezanih s Epsteinom. Među njima su kopije e-poruka koje navodno pokazuju da je Mountbatten-Windsor dijelio povjerljive informacije s Epsteinom dok je obnašao dužnost britanskog trgovinskog izaslanika.
Mountbatten-Windsor i dalje poriče bilo kakvu krivnju.
Bivši vojvoda od Yorka i dalje je osmi u redu za britansko prijestolje, a prošlog je tjedna objavljeno da vlada Sir Keira Starmera razmatra donošenje zakona kojim bi se Andrew uklonio iz nasljednog reda, čime bi mu se onemogućilo da ikada postane kralj.
