FOTO / Aktivisti izložili u Louvreu fotografiju uhićenja bivšeg princa Andrewa

U nedjelju je britanska anti-milijarderska skupina Everyone Hates Elon postavila fotografiju na zid slavnog francuskog muzeja, uz natpis „He’s Sweating Now” („Sad se znoji”) – referencu na „katastrofalni” intervju za emisiju Newsnight iz 2019. s Emily Maitlis, u kojem je bivši princ tvrdio da se ne može znojiti te da njegova tužiteljica Virginia Giuffre laže kada kaže da ga je vidjela oznojenog u noćnom klubu.