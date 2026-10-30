iskoristio pravo glasa
"Papa je poslao svoj glasački listić poštom u Chicago"
Papa Lav XIV. glasao je na međuizborima u SAD-u, kao što je to činio "kad god je imao priliku", priopćio je Vatikan u petak.
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"Papa Lav XIV. koristio je svoje pravo glasa kao građanin Sjedinjenih Država kad god je imao priliku", navodi se u priopćenju. "U skladu s ovom dobro ustaljenom praksom građanskog sudjelovanja, Papa je poslao svoj glasački listić poštom u Chicago".
Tzv. međuizbori u SAD-u održavaju se 3. studenoga. Radi se o glasanju koje bi moglo temeljito preoblikovati posljednje dvije godine drugog mandata predsjednika Donalda Trumpa i odrediti tko će voditi Kongres dok se zemlja priprema za predsjedničke izbore 2028.
Odvijaju se na sredini predsjedničkog mandata, a bira se svih 435 zastupnika u Zastupničkom domu, 35 od stotinu senatora i 36 guvernera. Papa i Trump, sunarodnjaci, ne slažu se u pitanjima migracija i ratova.
Rejting američkog predsjednika Donalda Trumpa na najnižoj je razini u njegovoj političkoj karijeri zbog raširenog nezadovoljstva ratom u Iranu i načina na koji vodi gospodarstvo, pokazala je anketa Reutersa/Ipsosa u ponedjeljak.
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