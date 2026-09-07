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200 kilometara

FOTO / Finska postavila ogradu s bodljikavom žicom na granici s Rusijom

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Hina
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07. ruj. 2026. 19:12
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(Photo by Alessandro RAMPAZZO / AFP)
Alessandro RAMPAZZO / AFP

Finska, članica NATO-a, dovršila je ogradu od 200 kilometara duž granice s Rusijom nakon dvije godine gradnje, objavile su u ponedjeljak finske vlasti.

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"Najvažnija je zadaća države osigurati sigurnost svojih građana", izjavila je finska ministrica unutarnjih poslova Mari Rantanen.

"U ovim nepredvidivim vremenima, ograda na istočnoj granici ključna je komponenta učinkovitog sustava granične sigurnosti", dodala je. 

Izgradnja je započela u kolovozu 2024. godine duž dijelova finske granice s Rusijom, ukupno dulje od 1300 kilometara, gdje je finska granična straža procijenila da je "operativna potreba bila najveća, a izgradnja ekonomski najisplativija".

Barijera se sastoji od ograde visoke oko 4,5 metara te sustava tehničkog nadzora.

The the fence at the Finnish - Russian border is pictured on September 7, 2026 in Nuijamaa, Finland, on the sidelines of a press conference to announce the completion of a 200 kilometre-long border fence on its eastern border
Alessandro RAMPAZZO / AFP

Napetosti duž finsko-ruske granice naglo su porasle otkako je Rusija pokrenula invaziju na Ukrajinu 2022. godine.

Finska je zatvorila svoje kopnene granične prijelaze s Rusijom u prosincu 2023. godine nakon što je optužila Moskvu za namjerno usmjeravanje migranata prema granici s ciljem destabilizacije zemlje. Rusija poriče te optužbe.

"Bez ograde na granici nije moguće učinkovito, vjerodostojno i sigurno boriti se protiv ove zlouporabe migracija", rekao je Markku Hassinen iz finske granične straže.

Teme
finska granica finska i rusija granična ograda finska hibridne prijetnje sigurnost granice

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