Rusija recipročno odgovorila na zatvaranje ruskog konzulata u Berlinu

RAMIL SITDIKOV / AFP

Rusija je u ponedjeljak objavila da zatvara njemački generalni konzulat u Sankt-Peterburgu, kao odgovor na odluku Berlina da zatvori ruski konzulat u Bonnu i ruski kulturni centar u Berlinu.

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Njemačka je poduzela vlastite mjere nakon što je Moskvu optužila za pokušaj napada dronom na zračnu luku Leipzig/Halle, što je Rusija nazvala apsurdnom izmišljotinom.

Rusko ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da njemački konzulat u Sankt-Peterburgu mora prestati s radom najkasnije do 18. rujna.

Također je potvrdilo da kulturni centri njemačkog Goethe-Instituta u Rusiji moraju prestati s radom, a zaposlenicima je naređeno da napuste zemlju najkasnije do 13. rujna.

„Njemačke vlasti ponovno su te koje su izazvale novi krug eskalacije u bilateralnim odnosima. Njemačka vlada snosi punu i potpunu odgovornost za posljedice“, priopćilo je rusko ministarstvo vanjskih poslova.