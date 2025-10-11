Oglas

Jake kiše

FOTO / Meksiko pod vodom: Najmanje 23 osobe poginule

author
Hina
|
11. lis. 2025. 07:29
People wade through a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. REUTERS/Rolando Ramos
REUTERS/Rolando Ramos

Najmanje 23 osobe su poginule u Meksiku zbog obilnih kiša od četvrtka, objavile su u petak lokalne vlasti u raznim državama diljem zemlje.

Oglas

Prema meksičkoj Agenciji za civilnu zaštitu, obilne kiše padaju u 31 od 32 meksičke države, posebno u Veracruzu (istok), Querétaru i Hidalgu (središnji dio) te San Luis Potosiju (sjeverno-središnji dio).

Savezna država Hidalgo prijavila je 16 smrtnih slučajeva i da je 1.000 domva pogođeno poplavama. Savezna država Puebla (jugoistok) prijavila je pet smrtnih slučajeva, 11 nestalih i 80.000 ljudi pogođenih poplavama, prema lokalnim vlastima.

U Querétaru je umrlo dijete, a u Veracruzu je život izgubio policajac.

People look at a flooded street after torrential rains that caused an overflow of rivers in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, October 10, 2025. REUTERS/Rolando Ramos
REUTERS/Rolando Ramos

"Radimo na tome da pomognemo stanovništvu, ponovno otvorimo ceste i vratimo struju. Ostajemo budni", rekla je predsjednica Claudia Sheinbaum nakon sastanka s članovima svog kabineta i predstavnicima nadležnih lokalnih vlasti.

Pacifičku obalu Meksika zahvatila je tropska oluja Raymond, a slijedi ju uragan Priscilla, koji je oslabio nakon što je prešao u kategoriju 2 na Saffir-Simpsonovoj ljestvici od 5, prema američkom Nacionalnom centru za uragane (NHC).

U Meksičkom zaljevu, istočno od zemlje, sustav niskog tlaka iznad poluotoka Yucatan stvorio je ogromno područje pljuskova i grmljavine.

Svake godine Meksiko doživljava uragane i na pacifičkoj i na atlantskoj obali između svibnja i studenog.

Teme
kiša meksiko poplave

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ