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FOTO / Muškarac u SAD-u u autu prevozio giljotinu. Uhićen je
Policija Kapitola u Washingtonu pronašla je giljotinu u stražnjem dijelu nepropisno parkiranog pikapa, nakon čega je uhićen 35-godišnji muškarac iz Kalifornije.
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Muškarac (35) iz Kalifornije uhićen je u srijedu u Washingtonu jer je u stražnjem dijelu svog pikapa prevozio giljotinu, priopćila je policija Kapitola (USCP).
Prema priopćenju policije, službenici USCP-a u utorak, 25. kolovoza, nešto nakon 15 sati po lokalnom vremenu uočili su nepropisno parkiran pick-up u bloku 100 East Capitol Streeta. U njegovu stražnjem dijelu nalazila se giljotina.
This afternoon our officers seized a guillotine, which they spotted in the bed of a pickup truck along the 100 block of East Capitol Street.— The U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 25, 2026
You can learn more about the arrest here: https://t.co/JibVXWBj8j pic.twitter.com/orxccDAyZc
Policija je zaplijenila giljotinu, a 35-godišnji Filan-Tam-Duy Le iz Julianа u Kaliforniji uhićen je zbog posjedovanja opasnog oružja.
Istražitelji USCP-a provjeravaju podatke o osumnjičeniku kako bi utvrdili više informacija o razlozima njegova dolaska u Washington, navodi se u priopćenju.
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