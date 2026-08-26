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FOTO / Muškarac u SAD-u u autu prevozio giljotinu. Uhićen je

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N1 Srbija
|
26. kol. 2026. 12:31
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giljotina
US Capitol Police/X

Policija Kapitola u Washingtonu pronašla je giljotinu u stražnjem dijelu nepropisno parkiranog pikapa, nakon čega je uhićen 35-godišnji muškarac iz Kalifornije.

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Muškarac (35) iz Kalifornije uhićen je u srijedu u Washingtonu jer je u stražnjem dijelu svog pikapa prevozio giljotinu, priopćila je policija Kapitola (USCP).

Prema priopćenju policije, službenici USCP-a u utorak, 25. kolovoza, nešto nakon 15 sati po lokalnom vremenu uočili su nepropisno parkiran pick-up u bloku 100 East Capitol Streeta. U njegovu stražnjem dijelu nalazila se giljotina.

Policija je zaplijenila giljotinu, a 35-godišnji Filan-Tam-Duy Le iz Julianа u Kaliforniji uhićen je zbog posjedovanja opasnog oružja.

Istražitelji USCP-a provjeravaju podatke o osumnjičeniku kako bi utvrdili više informacija o razlozima njegova dolaska u Washington, navodi se u priopćenju.

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giljotina washington

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