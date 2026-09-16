profesori rade do 67
Sabor će po hitnom postupku raspraviti izmjene Zakona o visokom obrazovanju
Hrvatski sabor u četvrtak će po hitnom postupku raspraviti izmjene Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti kojima će se redovitim profesorima, profesorima stručnog studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućiti rad do 67. godine života.
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Dosad im je ugovor o radu prestajao nakon stjecanja uvjeta za mirovinu, odnosno u pravilu sa 65 godina, a Vlada promjenu obrazlaže potrebom zadržavanja najviših stručnjaka u sustavu. Zakon se predlaže po hitnom postupku kako bi se novo pravo moglo koristiti već u tekućoj akademskoj godini.
Izmjenama se precizira i ograničenje mandata čelnika javnih visokih učilišta. Osoba koja je dva mandata bila rektor javnog sveučilišta ili dekan javnog fakulteta odnosno veleučilišta više neće moći ponovno biti izabrana na istom visokom učilištu, ni nakon stanke. Uvode se i jasniji rokovi i postupci za imenovanje vršitelja dužnosti ako visoko učilište ne uspije izabrati rektora ili dekana, nakon što su dosadašnje nejasnoće u nekim slučajevima dovodile do zastoja u radu institucija.
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih ubuduće će morati dati prethodnu suglasnost na ustroj općih radnih mjesta na sveučilištima. Uvodi se i novo radno mjesto predavača savjetnika kao najviša razina napredovanja za predavače i više predavače čime im se omogućuje daljnje profesionalno napredovanje.
Prije toga zastupnici će raspraviti izmjene Zakona o trgovačkim društvima koji se usklađuje s EU direktivom, a kojom se uspostavlja novi europski okvir/model za dionice s višestrukim pravom glasa (MVS dionice). "Glavna svrha ove direktive je proširenje izvora financiranja za naše poduzetnike, smanjenje oslanjanja poduzetnika na one tradicionalne, bankovne izvore financiranja i na taj način dodatne investicijske prilike", kazao je ranije ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan na sjednici Vlade.
Izmjenama Zakona o obrtu uvodi se institut obiteljskog obrta
Sabor će raspraviti i izmjene Zakona o obrtu kojim će se komorski doprinosi smanjiti s 2 na 1,5 posto osnovnog osobnog odbitka, a uvodi se i institut obiteljskog obrta. Institut obiteljskog obrta omogućit će članovima obrtnikovog kućanstva da mu pomažu bez zasnivanja radnog odnosa, a također će učiniti jednostavnijim nastavak rada nakon njegove smrti, uz uvjete i rokove nasljednicima za stjecanje potrebnih posebnih kvalifikacija.
Novost je i da će obrtnicima biti omogućeno nastaviti obavljati registriranu djelatnost i nakon ostvarivanja prava na mirovinu, bez obustave isplate mirovine.
Predložene izmjene predviđaju i da majstorske školu mogu s Hrvatskom obrtničkom komorom (HOK) osnivati i jedinice lokalne i područne samouprave i druge pravne i fizičke osobe.
Također predviđaju i da se naukovanje može provoditi kod obrtnika, ali i u trgovačkom društvu, ustanovi, zadruzi ili udruzi koja obavlja gospodarsku djelatnost.
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