Sabor će po hitnom postupku raspraviti izmjene Zakona o visokom obrazovanju

Izmjenama se precizira i ograničenje mandata čelnika javnih visokih učilišta. Osoba koja je dva mandata bila rektor javnog sveučilišta ili dekan javnog fakulteta odnosno veleučilišta više neće moći ponovno biti izabrana na istom visokom učilištu, ni nakon stanke. Uvode se i jasniji rokovi i postupci za imenovanje vršitelja dužnosti ako visoko učilište ne uspije izabrati rektora ili dekana, nakon što su dosadašnje nejasnoće u nekim slučajevima dovodile do zastoja u radu institucija.