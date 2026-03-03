FOTO / Nove satelitske snimke pokazuju posljedice iranskih udara na Dubai

Tvrtka Planet Labs objavila je satelitske snimke koje prikazuju posljedice napada Irana i američko-izraelske koalicije u regiji Perzijskog zaljeva.
Nove satelitske snimke, snimljene jučer, otkrile su upečatljivu promjenu u krajolicima Dubaija, prikazujući tamni dim koji se diže iz dijelova grada samo nekoliko dana nakon što je zemlja djelovala mirno i netaknuto regionalnim sukobom.
Fotografije snimljene krajem veljače prikazivale su dubajske autoceste koje su nesmetano tekle pod vedrim nebom, dok su se stakleni neboderi i umjetni otoci isticali uz obalu.
Početkom ožujka, međutim, nove satelitske snimke zabilježile su gust crni dim iznad nekoliko dijelova grada, osobito u obalnim zonama povezanim s lukama, logističkim čvorištima i prometnim rutama, prenosi Večernji list.
Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
