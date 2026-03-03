Oglas

UZDIŽE SE CRNI DIM

FOTO / Nove satelitske snimke pokazuju posljedice iranskih udara na Dubai

N1 Info
N1 Info
|
03. ožu. 2026. 07:01
reuters
Planet Labs PBC via REUTERS

Tvrtka Planet Labs objavila je satelitske snimke koje prikazuju posljedice napada Irana i američko-izraelske koalicije u regiji Perzijskog zaljeva.

Nove satelitske snimke, snimljene jučer, otkrile su upečatljivu promjenu u krajolicima Dubaija, prikazujući tamni dim koji se diže iz dijelova grada samo nekoliko dana nakon što je zemlja djelovala mirno i netaknuto regionalnim sukobom.

Fotografije snimljene krajem veljače prikazivale su dubajske autoceste koje su nesmetano tekle pod vedrim nebom, dok su se stakleni neboderi i umjetni otoci isticali uz obalu.

reuters
Planet Labs PBC via REUTERS

Početkom ožujka, međutim, nove satelitske snimke zabilježile su gust crni dim iznad nekoliko dijelova grada, osobito u obalnim zonama povezanim s lukama, logističkim čvorištima i prometnim rutama, prenosi Večernji list

Tijek događaja iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU. 

Teme
dubai

