FRANCUSKI satirični tjednik

FOTO / Ovo je nova naslovnica Charlie Hebdoa

27. sij. 2026. 19:15
Ilustracija / Unsplash

Francuski satirični tjednik Charlie Hebdo novom naslovnicom žestoko kritizira ICE, američku saveznu agenciju za provedbu imigracijskih i carinskih zakona.

Hebdoova naslovnica uslijedila je nakon drugog ICE-ovog ubojstva u Minneapolisu.

Na naslovnici naoružani agent ICE-a vuče mrtvog čovjeka prema hrpi ubijenih. Ta gomila ubijenih ljudi i tragovi krvi sliče američkoj zastavi.

Charlie Hebdo ICE

