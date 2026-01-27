FOTO / Ovo je nova naslovnica Charlie Hebdoa

Francuski satirični tjednik Charlie Hebdo novom naslovnicom žestoko kritizira ICE, američku saveznu agenciju za provedbu imigracijskih i carinskih zakona.
Hebdoova naslovnica uslijedila je nakon drugog ICE-ovog ubojstva u Minneapolisu.
Na naslovnici naoružani agent ICE-a vuče mrtvog čovjeka prema hrpi ubijenih. Ta gomila ubijenih ljudi i tragovi krvi sliče američkoj zastavi.
ICE— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) January 27, 2026
👉 Dossier Municipales à Bordeaux : l'écolo au galop
👉 Procès Marine Le Pen : c'est la faute à l'Europe !
👉 Festival d'Angoulême : Charlie débat avec d'anciens Grand Prix
En vente mercredi ! pic.twitter.com/pOTWWiRQY2
