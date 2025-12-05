FOTO / Plenković se sastao s papom

Premijer Plenković sastao se u Rimu s papom, a nakon susreta podijelio je prve dojmove rekavši da su razgovarali o globalnim izazovima te potvrdili izvrsne odnose između Hrvatske i Vatikana.
Premijer Andrej Plenković u petak se u Rimu službeno sastao s papom Lavom XIV., kojemu na dar nosi vrijednu monografiju 'Incunabula Croatica', a koja svjedoči o hrvatskoj kulturi i tradiciji. Poseban je to dar jer monografija objedinjuje hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka, a koje su identificirane u 40 ustanova.
Drugi je to susret premijera sa papom Lavom nakon što je bio u posjetu tijekom njegove audijencije. U Vatikan putuje sa suprugom Anom Maslać Plenković i troje djece te izaslanstvom u kojemu će biti ministar branitelja Tomo Medved, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
