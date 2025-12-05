FOTO / Plenković se sastao s papom

Drugi je to susret premijera sa papom Lavom nakon što je bio u posjetu tijekom njegove audijencije. U Vatikan putuje sa suprugom Anom Maslać Plenković i troje djece te izaslanstvom u kojemu će biti ministar branitelja Tomo Medved, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.