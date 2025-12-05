Oglas

službeni posjet

FOTO / Plenković se sastao s papom

author
N1 Info
|
05. pro. 2025. 13:35
x
AndrejPlenkovic/X/Vatican Media

Premijer Plenković sastao se u Rimu s papom, a nakon susreta podijelio je prve dojmove rekavši da su razgovarali o globalnim izazovima te potvrdili izvrsne odnose između Hrvatske i Vatikana.

Premijer Andrej Plenković u petak se u Rimu službeno sastao s papom Lavom XIV., kojemu na dar nosi vrijednu monografiju 'Incunabula Croatica', a koja svjedoči o hrvatskoj kulturi i tradiciji. Poseban je to dar jer monografija objedinjuje hrvatskih inkunabula u 180 primjeraka, a koje su identificirane u 40 ustanova.

Drugi je to susret premijera sa papom Lavom nakon što je bio u posjetu tijekom njegove audijencije. U Vatikan putuje sa suprugom Anom Maslać Plenković i troje djece te izaslanstvom u kojemu će biti ministar branitelja Tomo Medved, ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.

Teme
Andrej Plenković Hrvatska kultura Papa Lav XIV. Službeni posjet Vatikan

