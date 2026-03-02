FOTO / Pogledajte satelitske snimke: Nakon iranskog napada, gust dim iznad američke vojne baze

Prva fotografija, snimljena danas, prikazuje stupove dima iznad Dubaija nakon udara iranskog projektila. Iranski napadi na zaljevske susjede, pokrenuti kao odgovor na zajednički američko-izraelski napad, prisilili su Ujedinjene Arapske Emirate na zatvaranje zračnog prostora, što je iznenadilo brojne putnike koji su putovali u jednu od dosad najsigurnijih turističkih destinacija u regiji.