FOTO / Pogledajte satelitske snimke: Nakon iranskog napada, gust dim iznad američke vojne baze

Planet Labs je objavio satelitske snimke nastale tijekom posljednja dva dana napada na Iran, a prikazuju posljedice iranskih i američko-izraelskih napada u regiji Perzijskog zaljeva.
Prva fotografija, snimljena danas, prikazuje stupove dima iznad Dubaija nakon udara iranskog projektila. Iranski napadi na zaljevske susjede, pokrenuti kao odgovor na zajednički američko-izraelski napad, prisilili su Ujedinjene Arapske Emirate na zatvaranje zračnog prostora, što je iznenadilo brojne putnike koji su putovali u jednu od dosad najsigurnijih turističkih destinacija u regiji.
Druga fotografija, snimljena jučer, prikazuje dim koji se uzdiže iznad američke pomorske baze Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, nakon iranskog napada.
Prema dostupnim informacijama, Iran je tim udarima ciljao američke vojne objekte u regiji kao odgovor na napade Washingtona i Tel Aviva na iranske ciljeve. Satelitske snimke Planet Labsa prvi su vizualni dokaz razmjera štete na terenu.
Treća fotografija, snimljena danas, prikazuje gust dim koji se diže iz iranske luke Bandar Abbas uz Hormuški tjesnac nakon eksplozije. Riječ je o strateški važnom području kroz koje prolazi velik dio svjetskog izvoza nafte.
