Oglas

RAZORNI PROJEKTILI

FOTO / Pogledajte satelitske snimke: Nakon iranskog napada, gust dim iznad američke vojne baze

author
N1 Info
|
02. ožu. 2026. 21:57
napad na Iran
REUTERS / Stringer

Planet Labs je objavio satelitske snimke nastale tijekom posljednja dva dana napada na Iran, a prikazuju posljedice iranskih i američko-izraelskih napada u regiji Perzijskog zaljeva.

Oglas

Prva fotografija, snimljena danas, prikazuje stupove dima iznad Dubaija nakon udara iranskog projektila. Iranski napadi na zaljevske susjede, pokrenuti kao odgovor na zajednički američko-izraelski napad, prisilili su Ujedinjene Arapske Emirate na zatvaranje zračnog prostora, što je iznenadilo brojne putnike koji su putovali u jednu od dosad najsigurnijih turističkih destinacija u regiji.

satelitska snimka
Planet Labs PBC / AFP

Druga fotografija, snimljena jučer, prikazuje dim koji se uzdiže iznad američke pomorske baze Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina, nakon iranskog napada.

satelitska snimka
Planet Labs PBC / AFP

Prema dostupnim informacijama, Iran je tim udarima ciljao američke vojne objekte u regiji kao odgovor na napade Washingtona i Tel Aviva na iranske ciljeve. Satelitske snimke Planet Labsa prvi su vizualni dokaz razmjera štete na terenu.

Treća fotografija, snimljena danas, prikazuje gust dim koji se diže iz iranske luke Bandar Abbas uz Hormuški tjesnac nakon eksplozije. Riječ je o strateški važnom području kroz koje prolazi velik dio svjetskog izvoza nafte.

satelitska snimka
Planet Labs PBC / AFP
Teme
napad na iran satelitske snimke

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ