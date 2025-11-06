FOTO / Potrošili su milijarde eura da bi izgradili ovaj grad, a u njemu sada skoro nitko ne živi

Trebao je biti luksuzna oaza na umjetnom otoku, a umjesto toga stotine stanova u visokim neboderima sada zjape prazni. Kada je projekt najavljen 2016. godine vjerovalo se da će luksuzni stanovi planuti "preko noći“ te da će ih kupiti uglavnom bogati Kinezi u potrazi za investicijskim nekretninama.