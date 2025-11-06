grad duhova
FOTO / Potrošili su milijarde eura da bi izgradili ovaj grad, a u njemu sada skoro nitko ne živi
Grad odiše čudnom atmosferom, a izgleda poput a poput napuštenog odmarališta. Pješčane plaže su duge i lijepe, ali prazne. U trgovačkom centru mnoge su trgovine i restorani zatvoreni jer nema – prometa.
Forest City danas slovi kao jedan od najbeskorisnijih megalomanskih projekata na svijetu. Zamišljen je kao pametni grad budućnosti u Johuru u Maleziji, a pretvorio se u grad duhova, piše Dnevnik.hr.
Trebao je biti luksuzna oaza na umjetnom otoku, a umjesto toga stotine stanova u visokim neboderima sada zjape prazni. Kada je projekt najavljen 2016. godine vjerovalo se da će luksuzni stanovi planuti "preko noći“ te da će ih kupiti uglavnom bogati Kinezi u potrazi za investicijskim nekretninama.
Iako je isprva bilo interesa, projekt je propao zbog političkih nestabilnosti u Maleziji, strožih kontrola kapitala u Kini, ali i pandemije koronavirusa.
Povrh svega, glavni investitor – kineska građevinska tvrtka Country Garden je pala u velike dugove pa se kompleks luksuznih stanova pretvorio u grad duhova. Prema nekim statistikama u gradu predviđenom za 700.000 stanovnika danas živi tek oko 9000 duša.
Od 2016. godine naovamo izgrađeno tek oko 15 posto predviđene infrastrukture, a i ovo što se izgradilo nije napravljeno po najvišim standardima.
Forest City je na papiru bio zeleni i energetski učinkoviti grad. U stvarnosti je zbog nasipavanja mora i uništavanja morskog ekosustava došao na kritiku ekologa, te prouzročio i diplomatske trzavice sa Singapurom.
Kako bi oživjeli napušteni grad i privukli globalne tvrtke iz područja financija i tehnologije malezijska je vlada 2024. godine proglasila Forest City posebnom financijskom zonom bez poreza. Zasada je šačica tvrtki pokazala interes za otvaranje svojih ureda u Forest Cityju, a hoće li to biti dovoljno da spasi grad duhova, vrijedi pričekati i vidjeti.
