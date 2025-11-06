Oglas

FOTO / Potrošili su milijarde eura da bi izgradili ovaj grad, a u njemu sada skoro nitko ne živi

N1 Info
06. stu. 2025. 21:59
(Photo by Mohd RASFAN / AFP)
AFP / MOHD RASFAN

Grad odiše čudnom atmosferom, a izgleda poput a poput napuštenog odmarališta. Pješčane plaže su duge i lijepe, ali prazne. U trgovačkom centru mnoge su trgovine i restorani zatvoreni jer nema – prometa.

Forest City danas slovi kao jedan od najbeskorisnijih megalomanskih projekata na svijetu. Zamišljen je kao pametni grad budućnosti u Johuru u Maleziji, a pretvorio se u grad duhova, piše Dnevnik.hr.

Trebao je biti luksuzna oaza na umjetnom otoku, a umjesto toga stotine stanova u visokim neboderima sada zjape prazni. Kada je projekt najavljen 2016. godine vjerovalo se da će luksuzni stanovi planuti "preko noći“ te da će ih kupiti uglavnom bogati Kinezi u potrazi za investicijskim nekretninama.

Iako je isprva bilo interesa, projekt je propao zbog političkih nestabilnosti u Maleziji, strožih kontrola kapitala u Kini, ali i pandemije koronavirusa.

Povrh svega, glavni investitor – kineska građevinska tvrtka Country Garden je pala u velike dugove pa se kompleks luksuznih stanova pretvorio u grad duhova. Prema nekim statistikama u gradu predviđenom za 700.000 stanovnika danas živi tek oko 9000 duša.

Od 2016. godine naovamo izgrađeno tek oko 15 posto predviđene infrastrukture, a i ovo što se izgradilo nije napravljeno po najvišim standardima.

Forest City je na papiru bio zeleni i energetski učinkoviti grad. U stvarnosti je zbog nasipavanja mora i uništavanja morskog ekosustava došao na kritiku ekologa, te prouzročio i diplomatske trzavice sa Singapurom.

Gelang Patah in Malaysia's Johor state on September 1, 2023. as the heavily indebted firm negotiates with creditors to avoid defaulting on a bond repayment. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)
Moody's further downgraded the credit ratings of Chinese property developer Country Garden on August 31 as the heavily indebted firm negotiates with creditors to avoid defaulting on a bond repayment. (Photo by Mohd RASFAN / AFP)
(Photo by Mohd RASFAN / AFP)
Kako bi oživjeli napušteni grad i privukli globalne tvrtke iz područja financija i tehnologije malezijska je vlada 2024. godine proglasila Forest City posebnom financijskom zonom bez poreza. Zasada je šačica tvrtki pokazala interes za otvaranje svojih ureda u Forest Cityju, a hoće li to biti dovoljno da spasi grad duhova, vrijedi pričekati i vidjeti.

Forest City Grad duhova Mega-projekti Pametni grad Propali projekti

