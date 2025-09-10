Oglas

napeto u poljskoj

FOTO / Ruski dron pogodio je kuću u Poljskoj: "Situacija je zabrinjavajuća"

author
N1 Info
|
10. ruj. 2025. 09:15
AFP
Sergei SUPINSKY / AFP / ILUSTRACIJA

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u mjestu Wyryki (okrug Włodawa) kod Lublina, javlja Polsat News.

Polsat News navodi da su oštećeni krov zgrade i parkiralište, ali da nitko nije ozlijeđen.

Pozivajući se na lokalnog policijskog inspektora, Polsat prenosi:

„Ostaci ruskog drona pali su na stambenu kuću u mjestu Wyryki Wola.“

Lokalni načelnik općine Mariusz Zanko dodao je:

„Ljudi su čuli eksploziju i vidjeli poljske borbene avione. Situacija je prilično teška i zabrinjavajuća, među stanovnicima zaista vlada velika zabrinutost", prenosi Sky News.

Lublinska regija, na istoku Poljske, graniči s Bjelorusijom i Ukrajinom.

dronovi poljska ukrajina

