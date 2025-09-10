FOTO / Ruski dron pogodio je kuću u Poljskoj: "Situacija je zabrinjavajuća"

Ruski dron pogodio stambenu zgradu u mjestu Wyryki (okrug Włodawa) kod Lublina, javlja Polsat News.
Polsat News navodi da su oštećeni krov zgrade i parkiralište, ali da nitko nije ozlijeđen.
Pozivajući se na lokalnog policijskog inspektora, Polsat prenosi:
„Ostaci ruskog drona pali su na stambenu kuću u mjestu Wyryki Wola.“
#PILNE: Portal Nowy Tydzień opublikował zdjęcie budynku w miejscowości Wyryki w powiecie włodawskim, na który spadły szczątki rosyjskiego drona. Na miejscu są służby. Nie ma osób poszkodowanych. pic.twitter.com/Oz8qjEaTM6— Remiza.pl (@remizacompl) September 10, 2025
Lokalni načelnik općine Mariusz Zanko dodao je:
„Ljudi su čuli eksploziju i vidjeli poljske borbene avione. Situacija je prilično teška i zabrinjavajuća, među stanovnicima zaista vlada velika zabrinutost", prenosi Sky News.
Lublinska regija, na istoku Poljske, graniči s Bjelorusijom i Ukrajinom.
Događaje iz minute u minutu pratimo na OVOM LINKU.
