FOTO, VIDEO / Trump naredio da se uništi svaki brod koji postavlja mine u Hormuškom tjesnacu

Poslodavac libanonske novinarke Amal Khalil potvrdio je da je ubijena u izraelskom napadu na civilnu infrastrukturu ranije tijekom jučerašnjeg dana. "Gađali su bombama one koji su joj pokušali pomoći i izvući je ispod ruševina", tvrde svjedoci, ali iz Izraela demantiraju takve navode. Izrael je nastavio kršiti navodno primirje u južnom Libanonu, ubivši u napadima četvero tijekom jučerašnjeg dana.
Visoki iranski dužnosnici okrivili su Washington za zastoj u mirovnim pregovorima zbog pomorske blokade iranskih luka od strane Sjedinjenih Država, dok iranska Revolucionarna garda tvrdi da je zarobila dva strana plovila u Hormuškom tjesnacu te otvorila vatru na treći brod zbog kršenja pomorskih propisa.
Iranski predsjednik Masoud Pezeškijan izjavio je da Teheran želi „dijalog i dogovor“, ali da su „kršenje obveza, blokada i prijetnje glavne prepreke istinskim pregovorima“.
18:02
prije 1 h
Trump ponovno prijeti
Američki predsjednik Donald Trump je izjavio kako je naredio da se puca i uništi svaki brod koji postavlja mine u ključnom Hormuškom tjesnacu, nakon što su američke snage zaplijenile tanker koji navodno prevozi naftu iz Irana.
"Naredio sam američkoj mornarici da puca i uništi svaki brod, ma koliko mali bio... koji postavlja mine u vodama Hormuškog tjesnaca. Nema oklijevanja", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama.
"Osim toga, naši 'minolovci' upravo sada čiste tjesnac. Ovime naređujem da se ta aktivnost nastavi, ali utrostručenim intenzitetom!"
Američki predsjednik također je, bez ikakvih dokaza, ustvrdio u četvrtak da SAD imaju "potpunu kontrolu" nad Hormuškim tjesnacem i da je on "čvrsto zatvoren" sve dok Iran ne sklopi sporazum.
Izjave vezane uz postavljanje mina su uslijedile tjedan dana nakon što je Trump rekao da je Teheran "uklonio ili uklanja sve morske mine".
Nakon što su SAD i Izrael 28. veljače započeli napade na Iran, Iran je odgovorio blokadom Hormuškog tjesnaca, prijeteći napadom na sva plovila koja ne dobiju njegovo dopuštenje za prolaz plovnim putem.
Teheran je također sugerirao da je postavio mine, iako nikada nije potvrdio takvu operaciju.
Blokada je uzrokovala velike poremećaje u globalnoj trgovini, uzrokujući nagli porast cijena energije i poticanje mjera za sprečavanje nestašice goriva.
Ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca bio je glavni kamen spoticanja u pregovorima o okončanju rata nakon što je dvotjedno primirje stupilo na snagu 8. travnja.
Nekoliko dana kasnije, SAD je uveo blokadu koja utječe na brodove koji dolaze iz iranskih luka ili se kreću prema njima, dok Washington pokušava presjeći ključne izvore prihoda Teherana.
Trump je jednostrano produljio primirje u utorak, ali blokada ostaje na snazi.
17:18
prije 2 h
Pahlavi poziva zapadne zemlje na potporu
Sin bivšeg šaha pozvao je zapadne zemlje da se priključe ratu protiv Irana i kritizirao odluku njemačke vlade da se s njim ne sastane tijekom njegova posjeta Berlinu u četvrtak, piše agencija Reuters.
Reza Pahlavi, čiji je otac svrgnut u revoluciji koja je dovela ajatolaha Ruholaha Homeinija na vlast 1979. godine, optužio je Europu da stoji po strani i dopušta teheranskoj vladi da nastavi krvavu represiju prosvjeda u kojima su krajem prošle godine život izgubile tisuće ljudi.
"Pitanje nije hoće li doći do promjena. Promjena je na putu", rekao je na konferenciji za novinare u Berlinu. "Pravo je pitanje koliko će Iranaca izgubiti živote dok zajednica zapadnih demokracija i dalje samo promatra", rekao je.
Prosvjedi i pristaša i protivnika održani su u središtu Berlina, a jedna je osoba privedena nakon što je Pahlavi, koji se pojavio, poprskan nekom vrstom crvene tekućine.
Potencijalni oporbeni vođa
Pahlavi, koji je veći dio života proveo u egzilu, pojavio se kao potencijalni oporbeni vođa nakon što su prošle godine u Teheranu i drugim iranskim gradovima izbili protuvladini prosvjedi.
No, iranski oporbeni pokreti duboko su podijeljeni, a mnoge zapadne vlade oprezne su u ponudi svoje podrške jer ostaje nejasno kakvu podršku uživa, gotovo pola stoljeća nakon što je vladavina njegova oca svrgnuta.
Europske zemlje, uključujući Njemačku, isključile su priključivanje Sjedinjenim Državama i Izraelu, koji su počeli rat 28. veljače valom zračnih napada u kojima je ubijen iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei.
Pahlavijev posjet Njemačkoj dogodio se u trenutku kada su napori za okončanje sukoba, čini se, zastali, a Iran i Sjedinjene Države održavaju blokade vitalnog Hormuškog tjesnaca, kroz koji prolazi oko petina svjetske nafte.
Rekao je da je šteta što vlada kancelara Friedricha Merza nije ponudila sastanak tijekom njegova posjeta Njemačkoj.
"Iskoristite svoje pravo. Kao demokracije, imate pravo razgovarati s kim god želite", rekao je.
15:04
prije 4 h
14:51
prije 4 h
Izraelski vojnici svjedoče o raširenoj pljački u Libanonu: „Zapovjednici znaju i ne čine ništa“
Pljačka se proširila dijelom zato što su neki kontrolni punktovi izraelske vojne policije na izlazima iz južnog Libanona uklonjeni, dok drugi nikada nisu ni uspostavljeni. Vojnici IDF-a kažu da „kada nema kazne, poruka je jasna“.
Prema svjedočanstvima koje su izraelski vojnici i zapovjednici dali listu Haaretz, izraelski vojnici pljačkaju znatne količine civilne imovine iz kuća i poslovnih prostora u južnom Libanonu.
Navodi opisuju krađu motocikala, televizora, slika, sofa i tepiha u velikim razmjerima, što je postalo uobičajeno.
Tvrdi se da su i viši i niži zapovjednici na terenu svjesni tog fenomena, ali ne poduzimaju disciplinske mjere kako bi ga suzbili.
14:35
prije 4 h
VIDEO / Tuga bolničara nakon izraelskog ubojstva civila u Gazi
Bolničar na sjeveru Gaze reagira šokom i tugom nakon što je shvatio da je jedan od civila ubijenih u izraelskom napadu njegov vlastiti rođak, koji je stradao u zračnom udaru na skupinu civila; u napadu je ubijeno pet osoba, uključujući troje djece.
14:29
prije 5 h
Izrael ubio 15-godišnjaka na okupiranoj Zapadnoj obali
Izraelske snage ustrijelile su i ubile 15-godišnjeg palestinskog dječaka tijekom tekuće racije u gradu Nablusu na okupiranoj Zapadnoj obali, izvještava palestinska novinska agencija Wafa.
Navodi se da je tinejdžer preminuo od teških ozljeda nakon što je pogođen u rame.
14:23
prije 5 h
"Libanon neće potpisati nikakav sporazum bez potpunog izraelskog povlačenja"
Libanon ne može potpisati nikakav sporazum koji ne uključuje „potpuno povlačenje“ izraelskih snaga, izjavio je premijer Nawaf Salam uoči pregovora u Washingtonu u četvrtak.
„Ne možemo živjeti s takozvanom tampon-zonom, s izraelskom prisutnošću gdje se raseljeni Libanonci ne smiju vratiti i gdje se uništena sela i gradovi ne mogu obnoviti“, rekao je u intervjuu za Washington Post u Parizu, gdje se sastao s francuskim predsjednikom Macronom.
„U ove pregovore ulazimo uvjereni da su SAD strana koja može imati utjecaj na Izrael. Njihova je uloga bila ključna u postizanju primirja i nadamo se da će nastaviti vršiti pritisak na Izrael.“
Govoreći o razoružavanju Hezbolaha, što je ključni zahtjev Izraela i Zapada, Salam je rekao da je to proces, a ne nešto što se može dogoditi preko noći. Dodao je da Libanon ne čini ustupke samim sudjelovanjem u pregovorima.
„Ne znam što možemo postići pregovorima, ali znam što želimo.“
14:20
prije 5 h
Što znamo o razgovorima Libanon–Izrael u SAD-u
Libanon i Izrael danas održavaju drugu rundu izravnih pregovora u američkom State Departmentu u Washingtonu, DC.
Evo što je poznato, navodi Al Jazeera.
U razgovorima bi trebali sudjelovati libanonska veleposlanica Nada Hamadeh Moawad i izraelski veleposlanik Yechiel Leiter.
Libanon će zatražiti jednomjesečno produljenje primirja te prekid izraelskog rušenja kuća u okupiranim južnim selima.
Cilj pregovora je zaustaviti izraelske napade, povući izraelske trupe iz Libanona, osloboditi libanonske zatvorenike u Izraelu, rasporediti libanonsku vojsku duž granice i započeti obnovu.
Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar pozvao je Libanon na suradnju s Izraelom u razoružavanju Hezbolaha, nazivajući ga „preprekom miru i normalizaciji“.
Visoki član političkog vijeća Hezbolaha Wafiq Safa izjavio je da skupina „neće poštovati nikakve sporazume“ postignute tijekom pregovora.
Libanon i Izrael održali su prve izravne diplomatske razgovore nakon više desetljeća u Washingtonu 14. travnja.
14:16
prije 5 h
VIDEO / U Berlinu napadnut Reza Pahlavi: Poliven je crvenom bojom
Sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi poliven je crvenom tekućinom danas u Berlinu.
Opširnije OVDJE.
13:39
prije 5 h
SAD se ukrcao na još jedan tanker i pretražio ga zbog sumnje da prevozi naftu iz Irana
Sjedinjene Države ukrcale su se i pretražile još jedan tanker za koji tvrde da je povezan s Iranom.
Tijekom noći, američke snage provele su „pomorsku interdikciju i pravo pregleda“ nad brodom M/T Majestic X.
U objavi na internetu, SAD su navele da je brod „prevozio naftu iz Irana, u Indijskom oceanu“.
Ovo je drugi tanker u toj regiji, izvan Bliskog istoka, na koji su se američke snage ukrcale i pretražile ga u sklopu nastavka blokade.
Ranije su također zaplijenile iranski tanker u blizini Hormuškog tjesnaca.
U očitoj odmazdi, Iran je jučer zaplijenio dva broda u tom plovnom putu i napao treći.
