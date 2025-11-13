BOMBAŠ SAMOUBOJICA
FOTO, VIDEO / Francuska odala počast žrtvama smrtonosnih napada u Parizu prije 10 godina
Francuska je u četvrtak na emotivan način obilježila 10 godina otkako je 130 osoba ubijeno u napadu pripadnika Islamske države na kafiće, restorane i koncertnu dvoranu Bataclan.
Riječ je o najsmrtonosnijim napadima na francuskom teritoriju od Drugoga svjetskoga rata koji su šokirali naciju i doveli do izvanrednih sigurnosnih mjera, od kojih su mnoge sada uvrštene u zakonodavstvo.
Predsjednik Emmanuel Macron obećao je "beskompromisan odgovor" u slučaju još jednog napada na Francusku.
"Nažalost, nitko ne može jamčiti kraj napada, ali možemo jamčiti da će za one koji se naoružaju protiv Francuske odgovor biti beskompromisan", naglasio je predsjednik.
"Kada teroristi žele udariti na demokraciju i slobodu", ciljaju na Francusku i Pariz, izjavio je šef države.
Zvona katedrale Notre-Dame su zvonila tijekom jedne od niza svečanosti diljem francuskog glavnog grada Pariza, gdje su se osobe koje su preživjele napade i obitelji žrtava okupili zajedno s najvišim dužnosnicima, uključujući i Macrona, kako bi čuli naglas pročitana imena stradalih.
Napad 13. studenoga 2015. počeo je kada je bombaš samoubojica ubio vozača autobusa Manuela Diasa ispred stadiona Stade de France te se nastavio kada su pripadnici Islamske države otvorili vatru na pet drugih mjesta u središnjem dijelu Pariza.
"Od tog 13. studenoga postoji praznina koja se ne da ispuniti", rekla je Diasova kći Sophie ispred stadiona. Glas joj je drhtao dok se u suzama prisjećala beskonačnih telefonskih poziva obitelji koja je pokušavala stupiti u kontakt s ocem prije nego što su saznali što se zbilo.
Preživjeli i obitelji žrtava su polaganjem vijenaca i minutom šutnje tijekom dana odali počast ubijenima i ranjenima na svakom mjestu napada, gdje su naglas pročitana sva imena ubijenih.
"Važno je da ih se spominje. Za mene, to je način da ih se vrati u život. Tu su među nama", rekao je Sebastien Lascoux, koji je preživio napad na dvoranu Bataclan i koji je te noći izgubio prijatelja. Još uvijek pati od posttraumatskog stresnog poremećaja.
"Bijes je splasnuo, no ostaju neizbrisivi ožiljci"
Dvije osobe koje su preživjele napad na Bataclan su kasnije digle ruku na sebe, kažu udruženja žrtava i njihovi rođaci. Imena su im u četvrtak pročitana zajedno s imenima drugih poginulih, a odana im je počast i na svečanosti u Bataclanu.
U toj je dvorani ubijeno 92 ljudi.
U četvrtak je otvoren i memorijalni vrt blizu pariške gradske vijećnice.
"Bijes je splasnuo, no ostaju neizbrisivi ožiljci", kazao je Philippe Duperron, čiji je sin Thomas poginuo u Bataclanu. Duperron predvodi udruženje žrtava.
Povjesničar Denis Peschanski je kazao da je napade 13. studenog, koji su se usredotočili na mjesta gdje su se ljudi zabavljali, jedinstvenim učinila činjenica "da je svatko bio potencijalna žrtva".
"Prijetnja je i dalje visoka"
Pariška gradonačelnica Anne Hidalgo je za RTL radio rekla: "Teroristi su htjeli napasti ovu našu kulturu. Ovu kulturu radosti, proslave, raznolikosti, dijeljenja i glazbe".
Deset godina kasnije, prijetnja od takvih napada u Francuskoj se izmijenila.
"Napad poput onoga koji smo nažalost doživjeli prije 10 godina, 13. studenoga, manje je vjerojatan. Slabljenje Islamske države ga čini znatno manje vjerojatnim", rekao je ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez za BFM TV.
"Međutim, prijetnja je i dalje visoka s pojedincima prisutnim na državnom teritoriju koji se vrlo brzo radikaliziraju i planiraju nasilna djela".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare