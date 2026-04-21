FOTO, VIDEO / Izvor: Sutra novi krug pregovora SAD-a i Irana - Trump bi mogao prisustvovati?

Diplomatski napori za okončanje američko-izraelskog rata protiv Irana i dalje su neizvjesni, a Teheran poručuje da neće pregovarati pod “prijetnjama”. Američki predsjednik Donald Trump kaže da će blokada iranskih luka ostati na snazi dok Teheran ne pristane na dogovor. Libanon i Izrael vratit će se u Washington, DC, na još jedan krug pregovora u četvrtak kako bi okončali neprijateljstva. Izrael nastavlja bombardirati južni Libanon, pri čemu je šest osoba ranjeno u zračnom napadu na grad Qaaqaaiyet El Jisr, a kuće su srušene u gradu Khiam, što predstavlja kršenje desetodnevnog primirja.
Američki potpredsjednik JD Vance navodno danas dolazi u Pakistan na drugi krug pregovora s Iranom. Međutim, Teheran još nije potvrdio sudjelovanje, poručivši da preispituje svoju odluku o povlačenju nakon što je prethodno odbio razgovore. To dolazi nakon što je Trump obnovio prijetnju da će “uništiti” iransku infrastrukturu i upozorio da možda neće produžiti primirje nakon roka u srijedu. Predsjednik iranskog parlamenta uzvratio je na Trumpove izjave, tvrdeći da Teheran ima “nove adute na bojištu”.
Visoki pakistanski dužnosnik rekao je za Reuters da je zemlja “dobila pozitivan signal” od Irana u vezi sudjelovanja u pregovorima. Dodao je da bi se razgovori mogli održati ovog tjedna.
Američki marinci zaplijenili su iranski teretni brod dok je pokušavao probiti američku blokadu i uploviti u iransku luku blizu Hormuškog tjesnaca. Trump je rekao da su SAD pucale na strojarnicu broda nakon što je “odbio poslušati”. Iran je potom zatražio oslobađanje posade, nazivajući napad “nezakonitim i brutalnim”.
Promet u ovom ključnom plovnom putu ponovno je zaustavljen nakon što je Iran poništio kratkotrajno ponovno otvaranje u subotu. Upozorio je da će ostati zatvoren dok se ne ukine američka blokada. Iranski topovnjače pucale su na brodove koji su pokušavali proći, a tijekom vikenda zabilježena su najmanje četiri napada.
Desetodnevno primirje između Izraela i Libanona i dalje je na snazi, što je ključni element pregovora između SAD-a i Irana. No, tijekom vikenda poginula su najmanje tri vojnika, uključujući dva izraelska vojnika i jednog francuskog mirovnjaka. Raseljeni Libanonci i dalje su u neizvjesnosti, a izraelska vojska im poručuje da se ne vraćaju dok ona drži okupirani jug.
10:55
prije 2 min.
Iranski zastupnik: Pregovori sa SAD-om „neprihvatljivi u trenutačnoj situaciji”
Iranski zastupnik Mohammad Reza Mohseni Sani, koji sjedi u parlamentarnom Odboru za nacionalnu sigurnost, dodatno je doveo u pitanje izglede za razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.
U izjavama koje prenosi iranska novinska agencija Mehr rekao je da „pregovori nisu prihvatljivi” u „trenutačnoj situaciji”, optužujući SAD da ima „pretjerane zahtjeve” i da slijedi skrivene ciljeve radi unutarnjopolitičke koristi, javlja Al Jazeera.
„S obzirom na trenutačne okolnosti, nedavne agresije i povijest koju imamo sa Sjedinjenim Državama u prijašnjim pregovorima, sljedeći krug razgovora, ako Bog da, otpada”, rekao je.
10:53
prije 5 min.
SAD „očajnički” želi prekid vatre, tvrdi iranski general
Iranski general optužio je Sjedinjene Američke Države da očajnički žele prekid vatre.
General-bojnik Abdollahi jedan je od onih iz Teherana koji iznose prijetnje prema SAD-u.
Prema navodima iranskih državnih medija, general je ustvrdio da su SAD i Izrael očajnički željni prekida vatre, javlja Sky. Dodao je:
„Oružane snage neće dopustiti lažljivom i zabludjelom predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država da iskoristi tišinu na bojištu – posebno u vezi s upravljanjem i kontrolom Hormuškog tjesnaca – kako bi se upustio u zloupotrebe ili iznosio lažne i obmanjujuće narative o situaciji na terenu, te će na svaki prekršaj obveza primjereno odgovoriti.”
Još jedan iranski dužnosnik koji se nedavno oglasio je Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, čelnik iranskog pravosuđa.
Upozorio je da mogućnost novih američkih napada „nije mala”.
10:52
prije 5 min.
Belgijski ministar vanjskih poslova kritizira stav Izraela u Libanonu
Belgijski ministar vanjskih poslova Maxime Prevot izjavio je da je ponašanje Izraela u Libanonu „potpuno neprihvatljivo” te je pozvao na barem djelomičnu suspenziju Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Izraela, uoči sastanka ministara vanjskih poslova EU-a u Luksemburgu.
„Moramo jasno osuditi početne napade Hezbollaha, koji su, nastojeći pokazati solidarnost s Iranom, uvukli Libanon u rat koji nije želio”, prenosi Reuters njegove riječi. „Kao i izraelski nerazmjeran i neselektivan odgovor.”
Rekao je da je „svjestan da je potpuna suspenzija vjerojatno nedostižna s obzirom na stavove različitih europskih zemalja”, ali je dodao da djelomična suspenzija ostaje stav Belgije.
Prevot je jedan od najglasnijih europskih kritičara izraelskih poteza u Libanonu. Ranije ovog mjeseca nalazio se nekoliko stotina metara od izraelskog raketnog udara u blizini belgijskog veleposlanstva u Bejrutu, kamo je doputovao u sklopu diplomatske misije.
10:36
prije 22 min.
Iran je „godinama bio spreman zatvoriti Hormuški tjesnac“
Korištenje Hormuškog tjesnaca kao oružja za Iran nije samo mogući scenarij, već dugo pripremana strategija odvraćanja, navodi novinska agencija Reuters.
Pozivajući se na iranske sigurnosne dužnosnike, Reuters navodi da je Teheran u privatnosti dugo pripremao korištenje tog ključnog plovnog puta. Jedan visoki izvor navodno je rekao:
„Iran se godinama pripremao za scenarij koji uključuje zatvaranje Hormuškog tjesnaca, planirajući svaki korak. Danas je to jedno od najučinkovitijih iranskih sredstava – oblik geografskog utjecaja koji služi kao snažno sredstvo odvraćanja.“
Postavljaju se pitanja je li SAD imao plan u slučaju da Iran zatvori tjesnac kada je pokrenuo napad.
Iranski izvor također je navodno opisao taj plovni put kao „zlatno, neprocjenjivo sredstvo“.
Drugi iranski izvor, blizak IRGC-u, sugerirao je da je dugogodišnji tabu oko korištenja Hormuškog tjesnaca sada prekršen.
Opisao je Hormuz kao mač „izvučen iz korica“.
10:22
prije 36 min.
Izvori: Predsjednik iranskog parlamenta i ministar vanjskih poslova i dalje u Iranu
Al Jazeera je razgovarala s izvorima u iranskom Ministarstvu vanjskih poslova i parlamentu, koji su svi rekli da u ovom trenutku nijedan iranski tim nije poslan u Islamabad.
Predsjednik iranskog parlamenta i glavni pregovarač Ghalibaf nalazi se u Iranu, kao i ministar vanjskih poslova Araghchi i njegov zamjenik.
Iranska državna televizija IRIB objavila je da nitko – uključujući tehnički ili bilo koji drugi tim – nije poslan u Islamabad. Zbog toga sudjelovanje Irana i dalje ostaje veliko pitanje.
10:19
prije 39 min.
Amnesty International: Trump, Netanyahu i Putin su "predatori" koji uništavaju svijet
Globalna organizacija za ljudska prava tvrdi da čelnici triju država koje stoje iza razarajućih ratova potiču druge države na kršenja prava.
Više čitajte OVDJE.
10:17
prije 41 min.
Državni mediji: Iran još uvijek nije poslao pregovarački tim u Pakistan
Iran još uvijek nije poslao pregovarački tim u Pakistan, prema navodima državnih medija. Iranska državna radiotelevizija (Islamic Republic of Iran Broadcasting) objavila je:
„Nijedno iransko diplomatsko izaslanstvo – bilo primarno ili sekundarno, niti početna ili naknadna misija – zasad nije otputovalo u Islamabad, Pakistan.”
Još uvijek se čeka potvrda iz Sjedinjenih Američkih Država o tome hoće li i one poslati svoj tim.
Posljednji krug izravnih pregovora završio je bez dogovora, a privremeni prekid vatre istekao je kasno u srijedu u SAD-u.
10:16
prije 42 min.
Španjolska, Slovenija i Irska traže raspravu u EU o suspenziji sporazuma s Izraelom
Španjolska, Slovenija i Irska zatražile su od Europske unije da raspravlja o suspenziji svog sporazuma o pridruživanju s Izraelom, izjavio je u utorak španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares uoči sastanka ministara vanjskih poslova EU u Luksemburgu.
Tri zemlje poslale su zajedničko pismo visokoj predstavnici EU za vanjsku politiku Kaji Kallas prošlog petka, pozivajući je da „hitno preispita odgovor Europske unije” te traže djelovanje s obzirom na situaciju u Libanonu i nedavno usvojeni izraelski zakon koji bi uveo smrtnu kaznu vješanjem za Palestince osuđene na izraelskim vojnim sudovima, javlja Al Jazeera.
10:16
prije 42 min.
Kina se nada da će se promet u Hormuškom tjesnacu uskoro normalizirati
Kinesko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da se nada da će se promet kroz Hormuški tjesnac uskoro vratiti u normalu.
U priopćenju se također navodi kako Kina očekuje da će Sjedinjene Američke Države i Iran zadržati zamah za drugi krug mirovnih pregovora.
10:01
prije 57 min.
IEA: Tekuća energetska kriza “najveća u povijesti”
Tekući sukob izazvao je najgoru energetsku krizu ikad, prema riječima čelnika Međunarodne agencije za energiju (IEA) Fatiha Birola.
„Kriza je već golema, ako se kombiniraju učinci naftne i plinske krize povezane s Rusijom“, rekao je Birol za radio France Inter. „Ovo je doista najveća kriza u povijesti.“
U ožujku je IEA pristala osloboditi rekordnih 400 milijuna barela nafte iz strateških zaliha kako bi se ublažio rast cijena nafte uzrokovan ratom između SAD-a, Izraela i Irana.
