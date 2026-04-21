FOTO, VIDEO / Izvor: Sutra novi krug pregovora SAD-a i Irana - Trump bi mogao prisustvovati?

Iranski zastupnik Mohammad Reza Mohseni Sani, koji sjedi u parlamentarnom Odboru za nacionalnu sigurnost, dodatno je doveo u pitanje izglede za razgovore sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U izjavama koje prenosi iranska novinska agencija Mehr rekao je da „pregovori nisu prihvatljivi” u „trenutačnoj situaciji”, optužujući SAD da ima „pretjerane zahtjeve” i da slijedi skrivene ciljeve radi unutarnjopolitičke koristi, javlja Al Jazeera.

„S obzirom na trenutačne okolnosti, nedavne agresije i povijest koju imamo sa Sjedinjenim Državama u prijašnjim pregovorima, sljedeći krug razgovora, ako Bog da, otpada”, rekao je.