FOTO, VIDEO Kolaps u SAD-u: Raste broj mrtvih, i hitne službe zapele u snijegu

Danima već u SAD-u hara smrtonosna zimska oluja koja je paralizirala velik dio zemlje temperaturama ispod nule i jakim snježnim padalinama. U Buffalu, u državi New York, prvenstveno su fokusirani na spašavanje života i raščišćavanje prometnica kako bi se i hitne službe mogle probiti do ljudi kojima je pomoć potrebna.

Najmanje 27 ljudi umrlo je od poljedica polarne hladnoće u državi New York, od toga većina u Buffulu koji je zatrpalo 110 centimetara snijega praćeno snažnom olujom i teškim uvjetima posebno za vožnju u blagdanskom vikendu.

Oni stariji uspoređuju ovu oluju s onom iz 1977. kad je u Buffalu umrlo 23 ljudi. Međutim, šef okruga Erie Mark Poloncarz upozorava da je ova puno opasnija: “Bilo je strašno, i to 24 sata bez prestanka.”

“Zabilježeni su uvjeti snježne oluje 37 i pol sati bez prestanka. To se jednostavno ne događa inače”, rekao je meteorolog CNN-a Tom Sater.

Snijeg je toliko padao i vidljivost je bila tako slaba da su čak i vozila hitnih službi i ralica zapela u snijegu. U Buffalu je ovih dana jednostavno bilo područja kroz koja je bilo nemoguće proći. Od ponedjeljka su uvjeti nešto bolji pa, ako ništa drugo, spasilačke službe mogu doći do stotina ljudi koji su se našli u nekim problemima, rekao je gradonačelnik tog grada Byron Brown.

Također, ljudi su nasred ulica zbog gustog snijega ostavljali svoja vozila nakon što se više nisu mogli dalje kretati. Službe su obilazile automobile, ali i kuće, provjeravali je li sve u redu. I dok ekipe nastavljaju iskapati automobile zapele i napuštene u snijegu, guvernerka Kathy Hochul naglasila je važnost postavljanja znakova za zabranu vožnje u takvim trenucima.

U Buffalu i još nekoliko mjesta u državi New York još uvijek je na snazi zabrana vožnje po noći. “Imamo gomilu napuštenih automobila koje su ljudi usred oluje ostavili. Još uvijek je opasno boraviti vani”, rekla je Hochul. Nažalost, vlasti smatraju da će broj mrtvih rasti, a lokalni šerif John Garcia rekao je da na čak 420 poziva nisu imali mogućnost odgovoriti.

I dok je oluja dovela u opasnost mnoge ljudi koji su se našli vani, mnogi su doživjele nezgode i u svojim domovima. Oluja je uzrokovala nestanke struje, trafostanice su se smrznule i domovi nisu imali grijanje. Neki domovi nemaju struje još od petka, a gradonačelnik Brown je rekao da se, zbog nestanka grijanja, u njegoovm domu temperatura spustila na 4 stupnja pa su se ukućani morali grijati dekama.

