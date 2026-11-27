Ralice neprestano na terenu
FOTO, VIDEO / Snježno nevrijeme paraliziralo Češku: Stotine nesreća, tisuće kućanstava bez grijanja
Češki vatrogasci imali su u četvrtak i petak više od 600 intervencija, uključujući prometne nesreće, pad stabala i zametena vozila, nakon što je iznenadno snježno nevrijeme izazvalo poremećaje u prometu i stotine nesreća.
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Vlasti su pozvale vozače da budu oprezni i prilagode brzinu uvjetima na cesti.
Ralice neprestano čiste autoceste i lokalne prometnice, a u 24 sata je potrošeno više od 4600 prostornih metara soli.
Także ten tego, o tej porze pada śnieg i służby nie są zaskoczone. Tzn w Czechach https://t.co/BzROxOvnkf— SMOG N.E.W.S. (@n_smog) November 26, 2026
Czech Republic got snow today. ❄️ Mikulov in South Moravia. Looks like fairytale.— Czech Cookbook - Kristýna Koutná (@czechcookbook) November 26, 2026
Photos: Roland Kyska pic.twitter.com/G8p5iHHePZ
Zbog snježnih nanosa letovi su u zračnoj luci u Pragu kasnili nekoliko sati.
We have a lot of snow too in south Czechia.— sub rosa dictum (@BasiaNotare) November 26, 2026
“Southern Upper Bavaria is at a standstill: After hours of heavy snowfall, roads are in chaos. Dozens of accidents and many stranded trucks have led to numerous road closures, including the A8 between Weyarn and Irschenberg.” https://t.co/1FY9qpyrPl
Oko 26.000 kućanstava u u glavnom gradu ostalo je na temperaturama nižima od ništice bez grijanja i tople vode zbog kvara na regionalnom toplovodu.
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