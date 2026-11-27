REUTERS/Leonhard Foeger/Ilustracija

Češki vatrogasci imali su u četvrtak i petak više od 600 intervencija, uključujući prometne nesreće, pad stabala i zametena vozila, nakon što je iznenadno snježno nevrijeme izazvalo poremećaje u prometu i stotine nesreća.

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Vlasti su pozvale vozače da budu oprezni i prilagode brzinu uvjetima na cesti.

Ralice neprestano čiste autoceste i lokalne prometnice, a u 24 sata je potrošeno više od 4600 prostornih metara soli.

Także ten tego, o tej porze pada śnieg i służby nie są zaskoczone. Tzn w Czechach https://t.co/BzROxOvnkf — SMOG N.E.W.S. (@n_smog) November 26, 2026

Czech Republic got snow today. ❄️ Mikulov in South Moravia. Looks like fairytale.

Photos: Roland Kyska pic.twitter.com/G8p5iHHePZ — Czech Cookbook - Kristýna Koutná (@czechcookbook) November 26, 2026

Zbog snježnih nanosa letovi su u zračnoj luci u Pragu kasnili nekoliko sati.

We have a lot of snow too in south Czechia.

“Southern Upper Bavaria is at a standstill: After hours of heavy snowfall, roads are in chaos. Dozens of accidents and many stranded trucks have led to numerous road closures, including the A8 between Weyarn and Irschenberg.” https://t.co/1FY9qpyrPl — sub rosa dictum (@BasiaNotare) November 26, 2026

Oko 26.000 kućanstava u u glavnom gradu ostalo je na temperaturama nižima od ništice bez grijanja i tople vode zbog kvara na regionalnom toplovodu.