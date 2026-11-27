zbog ponašanja navijača
UEFA kaznila HNS
Disciplinska komisija Europske nogometne organizacije (UEFA) donijela je odluku o kazni za Hrvatski nogometni savez zbog ponašanja dijela navijača na utakmici Lige nacija između Hrvatske i Češke u Osijeku.
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HNS je kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 4.000 eura zbog neprimjerenog ponašanja dijela navijača, točnije, korištenja pirotehničkih sredstava, na ogledu 14. studenoga na Opus Areni.
Hrvatska je u tom susretu pobijedila s 2-1 čime je potvrdila treće mjesto na ljestvici skupine 3 elitne Lige A. Naknadno je održan ždrijeb dodatnih kvalifikacija za Ligu A, a izabranici Slavena Bilića će odigrati dvije utakmice protiv Irske.
Susret u Irskoj zakazan je za 27. ožujka iduće godine, a uzvrat u Splitu, na Poljudu, na rasporedu je 30. ožujka. Obje se utakmice igraju s početkom u 20.45 sati.
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