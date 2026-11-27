Švicarska
Lančani sudar: U nesreći sudjelovalo 37 vozila, deset ozlijeđenih
Deset osoba ozlijeđeno je u lančanom sudaru više vozila u Švicarskoj.
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Švicarska policija izvijestila je da su se u petak rano ujutro na autocesti A1, u širem području Züricha, sudarila ukupno 37 vozila.
Policija je objavila da su u nesreći sudjelovala 23 osobna automobila, šest kombija i osam teretnih vozila. Većinu vozila s mjesta nesreće odvezla je vučna služba.
This is what happens when winter sets in and the roads are slippery because of ice. BUT people drive as if it were summer. It happened early this morning, at 5:45 am, in eastern Zurich. 23 cars, 6 delivery vans and 8 trucks! 10 people were injured. https://t.co/NYiD0Vjubk— Richard-Dennis3210 (@PvtDennis) November 27, 2026
Točan uzrok nesreće još nije utvrđen, no policija je objavila da su u vrijeme nesreće vladali zimski uvjeti na cesti.
Dio autoceste u smjeru St. Gallena ostao je zatvoren do kasnih poslijepodnevnih sati.
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