kriva dijagnoza
Teška liječnička pogreška: Muškarcu odstranili tri organa, tek nakon sedam mjeseci otkrili propust
Muškarac kojemu je u švedskoj bolnici dijagnosticiran rak prostate podvrgnut je opsežnom kirurškom zahvatu tijekom kojega su mu odstranjeni penis, prostata i mokraćni mjehur. Međutim, naknadne pretrage pokazale su da prvotna dijagnoza nije bila točna.
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Slučaj koji se dogodio prije nekoliko godina tek je sada dospio u javnost. Prema izvješćima švedskih medija, liječnici su muškarcu odstranili spolni organ, prostatu i mokraćni mjehur nakon što je laboratorij pogrešno protumačio rezultate analize uzoraka tkiva, prenosi Fenix magazin.
O opsežnom kirurškom zahvatu prvi je izvijestio regionalni list Skaraborgs Läns Tidning. Operacija je, prema navodima tog medija, obavljena 2023. godine u bolnici u Skövdeu, gradu s oko 37.000 stanovnika u središnjem dijelu regije Skaraborg, udaljenom 170 kilometara sjeveroistočno od Göteborga.
Tek nakon sedam mjeseci otkrivena pogrešna dijagnoza
Nakon laboratorijske analize uzoraka tkiva pacijentu je dijagnosticiran rak prostate. Međutim, tek sedam mjeseci nakon amputacije penisa, dodatnim je pretragama utvrđeno da je dijagnoza bila pogrešna.
Prema naknadnim nalazima, muškarac je zapravo bolovao od planocelularnog karcinoma, odnosno zloćudne promjene pločastih stanica kože ili sluznice.
Riječ je o vrsti raka koja se može pojaviti i u genitalnom području muškaraca. U rijetkim slučajevima ili uznapredovalim stadijima bolesti može biti potrebno djelomično ili potpuno odstraniti penis, primjerice ako je tumor velik ili je duboko prodro u tkivo.
Nije poznato bi li operacija bila izbjegnuta
Zbog toga još uvijek nije moguće sa sigurnošću utvrditi bi li muškarac izbjegao odstranjenje penisa da je bolest od početka bila pravilno dijagnosticirana. Naime, s obzirom na vrstu karcinoma, postoji mogućnost da bi takav zahvat bio potreban i uz točnu dijagnozu.
Prema pisanju švedskih medija, slučaj je u jesen 2026. godine prijavljen švedskom tijelu za zdravstveni nadzor IVO. Prijavu je podnio upravo laboratorij koji je postavio pogrešnu dijagnozu.
Time je laboratorij ispunio zakonsku obvezu prijavljivanja teških pogrešaka u liječenju nadležnom nadzornom tijelu.
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