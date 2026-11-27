sjednica Vijeća
Maršavelski će u utorak biti razriješen, poznato i kada će se tražiti njegov nasljednik
Vijeće za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija na svojoj sjednici u petak nije raspravljalo o Aleksandru Maršavelskom, kako se ranije očekivalo, nego o sigurnosnim protokolima povjerljivih informacija.
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Na sjednici Vijeća na kojoj je bila i točka "sigurnosno informiranje predsjednice i članova Vijeća", nije bila riječ o Aleksandru Maršavelskom, već se pod tom točkom razgovaralo o sigurnosnim protokolima povjerljivih informacija.
Maršavelski, koji je dao ostavku na mjesto člana Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija, bit će razriješen u utorak na sjednici Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, potvrdio je Hini u petak predsjednik Odbora Ranko Ostojić.
Ostojić je istaknuo da, bez obzira na to što je Maršavelski dao ostavku, mora biti razriješen i to će se učiniti na sjednici Odbora, sazvanoj za utorak, 1. prosinca 2026. Rekao je i da će se natječaj za novog člana ili članicu Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija raspisati nakon zimske stanke u Saboru.
Aleksandar Maršavelski, koji je 5. studenoga 2026. podnio neopozivu ostavku u Vijeću, profesor je na Katedri za kazneno pravo zagrebačkog Pravnog fakulteta, a pod pseudonimom Prijatelj studenata mjesecima je u srpskom Danasu objavljivao pisma studentima u kojima ih je savjetovao u borbi protiv režima Aleksandra Vučića zbog čega je na kraju podnio ostavku.
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