Ostojić je istaknuo da, bez obzira na to što je Maršavelski dao ostavku, mora biti razriješen i to će se učiniti na sjednici Odbora, sazvanoj za utorak, 1. prosinca 2026. Rekao je i da će se natječaj za novog člana ili članicu Vijeća za građanski nadzor sigurnosno-obavještajnih agencija raspisati nakon zimske stanke u Saboru.