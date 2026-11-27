startup 7sense Digital
Mlade poduzetnice o umjetnoj inteligenciji: "Jedna stvar je ključna"
Gošće našeg Hrvoja Krešića u Novom danu bile su Stella Antonović i Rosa Stojnić, suosnivačice startupa 7sense Digital. Razgovarali su o umjetnoj inteligenciji i najboljem načinu implementacije chatbotova.
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"Super je prošlo, ali bilo je jako izazovno i dinamično. Bilo je i teško, reći sve u tri minute. Ali sve je dobro prošlo, idemo dalje", kazala je Stella Antonović, komentirajući prezentaciju 7sense Digitala na Ziceru (Zagrebački inovacijski centar).
"Trenutačno smo u implementaciji zainteresiranih stranaka, vjerujemo da će biti kontakata. Mislim da smo dobro prenijeli poruku", dodala je Rosa Stojnić.
Objasnile su čime se njihov proizvod razlikuje od chatbotova poput Geminija, Deepseeka i ChatGPT-ja.
"Mi radimo digitalne kolege u sklopu timova. Recimo, imamo tim koji se zove recepcija, koji se sastoji od tri digitalne osobe. Te osobe uče iz istog izvora znanja, ali imaju različite karakteristike; jedna više pita, druga ima kraće odgovore i sl.
One se zapravo natječu kroz životne lekcije koje im se događaju kroz upite korisnika da postanu najbolja verzija sebe. Stvaramo mini digitalni tim koji uči, natječe se i pokušava biti najbolja verzija sebe iz dana u dan. Ne nadomješta čovjeka, nego radi s njim, pomaže čovjeku, preuzima dio posla na sebe", kažu Stojnić i Antonović.
Ponudile su i konkretan primjer.
"To je implementirano u poliklinici Barbel. Radi na recepciji, odgovara na pitanja i kada zapne pozove svog čovjeka. Bitno je naglasiti da ne dijagnosticira i ne traži odgovore na internetu, nego samo u bazi podataka poliklinike", opisuju Stojnić i Antonović konkretan primjer umjetne inteligencije izrađene u njihovom studiju."
Stojnić i Antonović dodaju kako je za dobre rezultate ključna kvalitetna podjela posla.
"Nas je četvero, mi radimo s klijentom tako da se prvo skicira znanje, što pisano što usmeno. Nakon toga se vidi u kojim dijelovima i na koji način se implementira UI. Mi to optimiziramo. Raspodjela posla je užasno bitna, što preuzima čovjek, što radi UI. To je znanje koje mi donosimo.
Niti UI nije efikasna kada radi sama, nije ni efikasna kada se krivo podijeli posao između nje i čovjeka, tu mi pazimo", kažu.
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