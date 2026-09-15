Došla po pomoć, vrata Hitne bila zaključana: Majka troje djece završila na respiratoru, bori se za život

Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Tridesetosmogodišnja majka troje djece već se osam dana bori za život u KBC-u Split nakon što se početkom rujna srušila ispred zaključane ambulante Hitne pomoći u Supetru. Njezin brat Dinko Barhanović tvrdi da u tom trenutku u ambulanti nije bilo nikoga jer je dežurni tim bio na intervenciji

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"Samo da je netko bio u ambulanti Hitne pomoći u Supetru, ja bih sada pričao sa svojom sestrom Andreom, umjesto što strepimo za njezin život", rekao je Barhanović za Dalmatinski portal.

Njegova sestra Andrea, koja ima problema sa srcem, u noći s 5. na 6. rujna nije se osjećala dobro pa je oko ponoći otišla po pomoć. Ondje je, prema riječima njezina brata, zatekla zaključana vrata.

Nazvala ga je i zamolila da dođe. Kaže da je do Hitne stigao za nekoliko minuta, a pred ambulantom zatekao sestru bez svijesti.

Već osam dana bori se za život

"Vidio sam kroz prozor u polusvijetlu praznu ambulantu, a ispred je netko ležao na podu. Bila je to moja sestra u nesvijesti, vani, na hladnom betonu. Ne mogu vam opisati taj osjećaj", ispričao je.

Pokušavao ju je probuditi i dozvati pomoć, a u međuvremenu su im se pridružili prolaznici. Nazvali su 112, odakle su dobivali upute kako oživljavati ženu do dolaska Hitne pomoći.

Prema Barhanovićevim riječima, tehničar koji te večeri nije radio čuo je povike i došao otvoriti ambulantu, a potom se s druge intervencije vratio i dežurni tim Hitne pomoći.

Nakon reanimacije ženi je vraćen puls te je helikopterom prevezena u KBC Split. Ondje joj je, uz srčane probleme, dijagnosticirana i upala pluća te je priključena na respirator. Osam dana nakon događaja i dalje se bori za život.

"Kako mjesto s tisućama ljudi može imati zaključanu ambulantu?"

Barhanović naglašava da liječnicima i osoblju Hitne pomoći ništa ne zamjera, nego odgovornost vidi u organizaciji sustava.

"Cijeli Brač ima dva tima Hitne pomoći, od kojih je jedan s liječnikom. Kako se može dogoditi da mjesto koje broji na tisuće ljudi u turističkoj sezoni ima zatvorena vrata ambulante? Tko se igra s našim životima?" pita.

Zbog svega što se dogodilo obratio se gradonačelnici Supetra Ivani Marković, ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leu Luetiću, Županiji te predsjednici saborskog Odbora za zdravstvo Ivani Kekin.

"Mi ne tražimo privilegije, tražimo ono što bi trebalo biti osnovno pravo svakog čovjeka, da u trenutku kada mu je život ugrožen, pomoć bude dostupna", poručio je, zatraživši konkretne promjene kako se sličan slučaj ne bi ponovio.

Zavod: Tim je stigao za osam minuta

Ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leo Luetić potvrdio je da je u trenutku događaja dežurni T1 tim bio na povratku s druge intervencije.

"Kad je medicinska prijavno-dojavna jedinica dobila poziv da se pacijentica srušila, alarmirali su navedeni službujući T1 tim koji je do pacijentice pod rotacijom stigao za 8 minuta i reanimirao ju. Pozvao je helikopter i pacijentica je transportirana u KBC", rekao je Luetić.

Dodao je da je tijekom turističke sezone u Supetru ustrojen i dodatni tim Hitne pomoći koji radi od 10 do 22 sata. Taj tim financira Zavod, a uveden je zbog povećanog broja intervencija tijekom sezone.

Barhanović poručuje da želi da slučaj njegove sestre potakne promjene u organizaciji hitne medicinske pomoći na otoku.

"Ne želim da se nakon moje sestre sutra na tim istim zaključanim vratima nađe netko drugi. Tražimo sustav koji će funkcionirati kada je čovjeku najpotrebniji", poručio je.