alarm u Kopenhagenu
Opasan incident kod danske obale: Ruska fregata pucala prema helikopteru
Incident kod danske obale izazvao je uzbunu u Kopenhagenu, koji je ruski potez ocijenio potpuno neprihvatljivim.
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Ruska fregata ispalila je u ponedjeljak dvije signalne rakete prema danskom vojnom helikopteru koji je izvodio rutinsko izviđanje iznad mora kod južne obale Danske. Jedna od raketa prošla je na maloj udaljenosti od helikoptera, objavile su danske oružane snage, prenosi Politico.
Incident je izazvao zabrinutost u Kopenhagenu, u trenutku kada europske zemlje sve češće upozoravaju na pojačane ruske hibridne aktivnosti usmjerene protiv Europe.
"To je dio obrasca koji vidimo diljem Europe", izjavila je danska premijerka Mette Frederiksen. Upozorila je da sve agresivnija Rusija pojačava hibridni rat protiv europskih zemalja te nastoji zastrašiti države i unijeti razdor među saveznicima NATO-a.
"Naš odgovor je još veće zajedništvo i jačanje obrane Danske i Europe", poručila je Frederiksen.
Prema navodima danske vlade, helikopter je u trenutku incidenta obavljao rutinsko fotografiranje ruske fregate u vodama kod Gedsera, na jugu zemlje.
Danski ministar vanjskih poslova Lars Løkke Rasmussen rekao je da je potez ruske posade "potpuno neprihvatljiv" te najavio da će ruski veleposlanik biti pozvan na razgovor kako bi objasnio postupke posade.
Europske zemlje posljednjih godina sve češće optužuju Moskvu za provođenje različitih oblika hibridnog djelovanja, uključujući sabotaže, kibernetičke napade i druge aktivnosti kojima se nastoji destabilizirati Europa. Istodobno, europske prijestolnice i NATO nastoje izbjeći poteze koji bi mogli dovesti do izravne vojne eskalacije s Rusijom.
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