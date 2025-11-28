Oglas

Andrej Jermak

Glavni savjetnik Zelenskog dao ostavku

Hina
28. stu. 2025. 15:09
16:34
Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy speaks with Head of the Presidential Office Andriy Yermak as they wait for German Chancellor Olaf Scholz at the Independence Square
REUTERS/Gleb Garanich/File Photo

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u petak je objavio da je zbog korupcijskog skandala odstupio šef njegovog ureda Andrij Jermak.

Ukrajinske vlasti za suzbijanje korupcije u petak ujutro izvršile su pretres u Jermakovom domu. Jermak je na platformi Telegram potvrdio da se pretres odvija u njegovom domu te da u potpunosti surađuje s vlastima.

U zajedničkom priopćenju, ukrajinski ured za suzbijanje korupcije (NABU) i specijaliziran antikorupcijski ured javnog tužitelja (SAPO) su kazali da su pretresi "odobreni" i povezani s nespecificiranom istragom.

NABU i SAPO su ranije u studenom otkrile veliku korupcijsku aferu vrijednu 100 milijuna dolara u državnoj kompaniji za atomsku energiju, a u koju su bili uključeni bivši viši dužnosnici i bivši poslovni partner ukrajinskog predsjednika.

Jermak tada nije bio imenovan kao osumnjičenik u istrazi, no oporbeni zakonodavci i neki članovi Zelenskijeve stranke su pozvali na njegovu ostavku usred najgore političke krize u Ukrajini od početka rata.

Teme
Andrej Jermak Antikorupcijska istraga Korupcija u Ukrajini Volodimir Zelenski

