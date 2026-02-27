Potpredsjednik ruske vlade: Nastojat ćemo smanjiti popust na naftu

Nakon što su SAD i Velika Britanija prošle jeseni uvele sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, a Indija prema sporazumu sa SAD-om smanjila kupnju ruske nafte, popust je u lukama za utovar dosegnuo 27 do 29 dolara po barelu, citira ruska novinska agencija Interfax podatke tvrtke Argus.