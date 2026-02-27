Oglas

Aleksandar Novak

Potpredsjednik ruske vlade: Nastojat ćemo smanjiti popust na naftu

author
Hina
|
27. velj. 2026. 16:49
AFP
STRINGER / AFP / ILUSTRACIJA

Ruska vlada nastojat će smanjiti popust na naftu na oko 10 dolara po barelu, rekao je u petak potpredsjednik vlade Aleksandar Novak.

Oglas

Nakon što su SAD i Velika Britanija prošle jeseni uvele sankcije Rosnjeftu i Lukoilu, a Indija prema sporazumu sa SAD-om smanjila kupnju ruske nafte, popust je u lukama za utovar dosegnuo 27 do 29 dolara po barelu, citira ruska novinska agencija Interfax podatke tvrtke Argus.

"U najboljim razdobljima, (...) otkada su uvedene sankcije, naš popust na naftu iznosio je oko deset dolara po barelu", rekao je Novak.

"Nastojat ćemo ga ponovo spustiti približno na tu razinu", poručio je ruski dužnosnik. "Radimo na tome."  

Indija se nakon 2022. svrstala među glavne kupce ruske nafte, primjećuje agencija Interfax.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
lukoil rosnjeft rusija ruska nafta sankcije ruske nafte

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ