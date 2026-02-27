Potpredsjednik ruske vlade: Nastojat ćemo smanjiti popust na naftu

Ruska vlada nastojat će smanjiti popust na naftu na oko 10 dolara po barelu, rekao je u petak potpredsjednik vlade Aleksandar Novak.
"U najboljim razdobljima, (...) otkada su uvedene sankcije, naš popust na naftu iznosio je oko deset dolara po barelu", rekao je Novak.
"Nastojat ćemo ga ponovo spustiti približno na tu razinu", poručio je ruski dužnosnik. "Radimo na tome."
Indija se nakon 2022. svrstala među glavne kupce ruske nafte, primjećuje agencija Interfax.
