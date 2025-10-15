Greta Thunberg ispričala je za Aftonbladet da je tijekom boravka u izraelskom zatvoru više puta udarana nogama, nazivana „kurvom” i uskraćivana joj je voda, te je optužila švedsku vladu za rasizam.
Oglas
Na njezinoj crvenoj torbi, koju je izraelska vojska zaplijenila prilikom zapljene konvoja Global Sumud Flotilla koji je pokušao dopremiti pomoć Gazi, netko je, govori aktivistkinja, napisao „Greta k**va” i nacrtao spolovilo, prenosi Sweden Herald.
Greta Thunberg kaže da ne želi usmjeravati pažnju na sebe, ali smatra da je njezin slučaj ilustrativan:
„To pokazuje da, ako Izrael može ovako postupati s poznatom bijelom osobom sa švedskom putovnicom dok cijeli svijet gleda, samo zamislite što rade Palestincima u tajnosti”, izjavila je za Aftonbladet.
Prema njezinim riječima, svim uhićenima uskraćena je voda. Kaže da su je vukli po tlu i prisilno vezali uz izraelsku zastavu. Dok joj je zastava lepršala preko tijela, vojnici su, tvrdi, vikali „Ne diraj zastavu!” i udarali je u bok, navodi Thunberg.
Optužbe protiv švedskih vlasti
Dalje također tvrdi da je švedsko Ministarstvo vanjskih poslova umanjilo težinu nasilja i zlostavljanja koje su aktivisti pretrpjeli. Na pitanje novinara kako su putovali prema Gazi unatoč upozorenju ministarstva da se ne ide tamo, odgovorila je:
„Prvo, nije bilo upozorenja protiv plovidbe međunarodnim vodama, a upravo tamo nam je sloboda oduzeta.”
Dodala je i da je vlada javno hvalila Šveđane koji su putovali u dijelove Ukrajine s upozorenjem o putovanju, kako bi radili na humanitarnim pitanjima.
„Dakle, očito se radi o rasizmu,” zaključila je.
Svjedočenje drugog Šveđanina
Još jedan švedski sudionik flotile, Vincent Storm, potvrdio je Thunberginu priču u razgovoru za agenciju TT.
Prema njegovim riječima, aktivistima nije davano dovoljno hrane ni vode, držani su u skučenim prostorima pod jakim suncem više sati, a bili su izloženi nasilju i uznemiravanju.
Storm također kritizira švedsko Ministarstvo vanjskih poslova i veleposlanstvo, tvrdeći da su zataškali informacije o nasilju koje im je on osobno prenio, te da nisu djelovali jednako odlučno kao druge zemlje.
Dodao je da su zatvorenici iz drugih zemalja dobivali čokoladu, vodu i cigarete, dok Šveđanima to nije bilo dopušteno.
„Ostale su zemlje pokušale nešto učiniti, s različitim uspjehom. Šveđani kao da nisu bili zainteresirani uopće se boriti za nas, kao da nisu imali dopuštenje učiniti bilo što što bi moglo naljutiti Izrael,” rekao je Storm.
Odgovor švedskog Ministarstva
Švedsko Ministarstvo vanjskih poslova prošlog je tjedna u odgovoru agenciji TT navelo da su djelatnici veleposlanstva donijeli vodu i hranu u zatvor, ali da izraelsko zatvorsko osoblje nije dopustilo da se to unese.
Ministarstvo tvrdi da je izraelskim vlastima više puta naglašeno koliko su važni pristup lijekovima, hrani i vodi.
Dodano je i da su aktivisti unatoč ignoriranju vladinog upozorenja o putovanju ipak primili konzularnu pomoć švedskog veleposlanstva.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas