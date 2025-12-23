Oglas

ZNAK PODRŠKE

Uhićena Greta Thunberg

author
N1 Info
|
23. pro. 2025. 12:38
Greta Thunberg
AFP / CAISA RASMUSSEN / Ilustracija

Klimatska aktivistica Greta Thunberg (22) uhićena je u središtu Londona tijekom prosvjeda u znak potpore štrajkačima glađu iz skupine Palestine Action.

Oglas

Policija City of Londona priopćila je da je 22-godišnja žena uhićena zbog isticanja transparenta u potporu zabranjenoj organizaciji Palestine Action, što je protivno članku 13. Zakona o terorizmu iz 2000. godine.

Palestine Action je zabranjena i proglašena terorističkom skupinom od strane ministrice unutarnjih poslova, nakon što su aktivisti te propalestinske skupine provalili u bazu RAF-a Brize Norton.

Ta odluka, donesena nakon što su aktivisti vandalizirali vojne zrakoplove u bazi RAF-a, znači da je članstvo u toj skupini nezakonito.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Greta Thunberg London palestina propalestinski prosvjed

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (1)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ