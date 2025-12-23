Klimatska aktivistica Greta Thunberg (22) uhićena je u središtu Londona tijekom prosvjeda u znak potpore štrajkačima glađu iz skupine Palestine Action.
Policija City of Londona priopćila je da je 22-godišnja žena uhićena zbog isticanja transparenta u potporu zabranjenoj organizaciji Palestine Action, što je protivno članku 13. Zakona o terorizmu iz 2000. godine.
Palestine Action je zabranjena i proglašena terorističkom skupinom od strane ministrice unutarnjih poslova, nakon što su aktivisti te propalestinske skupine provalili u bazu RAF-a Brize Norton.
BREAKING: Greta Thunberg arrested under the Terrorism Act for holding a sign which says "I support Palestine Action prisoners. I oppose genocide"— Prisoners For Palestine (@Prisoners4Pal) December 23, 2025
She was detained at the Prisoners for Palestine action at Aspen Insurance in London, insurers for Israeli weapons firm Elbit Systems. pic.twitter.com/3qBt3iRi9e
Ta odluka, donesena nakon što su aktivisti vandalizirali vojne zrakoplove u bazi RAF-a, znači da je članstvo u toj skupini nezakonito.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
