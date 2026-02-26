Hillary Clinton svjedoči pred američkim Kongresom u istrazi slučaja Epstein

Bivša američka državna tajnica Hillary Clinton trebala bi u četvrtak svjedočiti pred američkim Kongresom u vezi sa skandalom oko seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina.
Očekuje se da će Hillary Clinton (78) svjedočiti pod prisegom u četvrtak, prije nego što njezin suprug i bivši predsjednik Bill Clinton (79) bude ispitan u petak.
Prema američkim medijima, neće biti ispitani u Kongresu u Washingtonu, već putem video veze. Očekuje se da će to biti zatvorene sjednice, pa nije poznato koliko će informacija biti javno objavljeno.
Hillary i Bill Clinton mjesecima su odbijali svjedočiti pred američkim Kongresom u istrazi slučaja Epstein.
Demokratski par je optužio republikanskog predsjednika nadležnog nadzornog odbora Zastupničkog doma Jamesa Comera da provodi politički motiviran proces.
Prema izvješćima američkih medija, njihov pristanak na svjedočenje početkom veljače doveo je do toga da su republikanci otkazali glasanje o postupku proglašenja Clintonovih krivim zbog nepoštivanja Kongresa.
Ime i slike Billa Clintona pojavljuju se u dokumentima vezanim uz istrage o Epsteinu. Međutim, samo spominjanje ne znači ništa. Bivši predsjednik je više puta negirao bilo kakvu nezakonitost u vezi sa svojim poznanstvom s Epsteinom, ističe agencija dpa.
Epstein je godinama upravljao lancem zlostavljanja u kojemu su žrtve bile deseci mladih žena i maloljetnica. Njujorški financijer imao je izvrsne veze u američkom visokom društvu. Umro je u svojoj zatvorskoj ćeliji 2019. godine, prije nego što je bio osuđen.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare


