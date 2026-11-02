"Trgovci su do zadnjeg trenutka čekali smirivanje geopolitičkih trenja u Ukrajini i na Bliskom istoku kako bi cijene pale, no to se nije dogodilo. Cijena plina na referentnoj nizozemskoj burzi TTF prošlog je tjedna probila granicu od 100 eura po megavat-satu, dok je u siječnju iznosila tek nešto više od 26 eura. To pokazuje razmjer cjenovnog pritiska", upozorava Brodić.