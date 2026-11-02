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Energetska kriza

Brodić za N1: Cijena plina u EU probila 100 eura, slijedi cjenovni šok

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N1 Info
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02. stu. 2026. 22:13
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Gas Pipeline Against EU Energy Market Graphic
Open AI / ChatGPT

U razgovoru za N1 televiziju, energetski analitičar Ivan Brodić analizirao je aktualno stanje na globalnom i europskom tržištu energenata.

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Unatoč tome što su spremnici plina u Europskoj uniji ove godine za 10 do 12 posto prazniji u odnosu na prošlu godinu, Brodić ističe da fizičkih nestašica neće biti, no Europa se već nalazi u ozbiljnom cjenovnom šoku.

Rast cijena i pritisak na poljoprivredu

Dok Poljska ima gotovo 100 posto puna skladišta, a i Hrvatska stoji prilično dobro, ključne zemlje poput Njemačke, Nizozemske i Austrije podbacile su u punjenju.

"Trgovci su do zadnjeg trenutka čekali smirivanje geopolitičkih trenja u Ukrajini i na Bliskom istoku kako bi cijene pale, no to se nije dogodilo. Cijena plina na referentnoj nizozemskoj burzi TTF prošlog je tjedna probila granicu od 100 eura po megavat-satu, dok je u siječnju iznosila tek nešto više od 26 eura. To pokazuje razmjer cjenovnog pritiska", upozorava Brodić.

Dodaje kako krize u opskrbi neće biti jer zalihe postoje, a mnoge države proračunski štite kućanstva i malu industriju. Ipak, posljedice viših cijena već se osjete na početku ogrijevne sezone.

Trump, Putin i "dizelska kriza"

Komentirajući geopolitička previranja i najave trilateralnog sastanka između Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Xi Jinpinga, Brodić napominje da očekivanja o brzom relaksiranju energetskog tržišta nisu realna.

"Približavanje Trumpa i Putina u energetskom smislu za sada nije dalo značajnije rezultate, niti je zaustavilo rast cijena goriva na američkim crpkama. Iz Exxona su potvrdili da je dizelska kriza u SAD-u i svijetu tu da ostane, ponajprije zbog visokih troškova rafiniranja", objašnjava Brodić.

Osvrnuo se i na situaciju u Venezueli, istaknuvši da obnova zapuštene infrastrukture ne može ići preko noći. Ipak, bliski savez američke administracije s Venezuelom omogućava Trumpu znatno veću kontrolu nad odlukama naftnog kartela OPEC.

Hrvatski potencijali: INA, Geoenergija i geotermalni izvori

Kada je riječ o Hrvatskoj, Brodić naglašava važnost zaustavljanja pada domaće proizvodnje plina od strane INA-e, ali i osnivanja nove tvrtke Geoenergija Razvoj (zajednički projekt Agencije za ugljikovodike i JANAF-a) koja istražuje u Kazahstanu i čuva ključni know-how.

"Osim istraživanja nafte i plina, ključan je potencijal u geotermalnim izvorima energije. Osnivanje posebne tvrtke Agencije za ugljikovodike i HEP-a značajno bi doprinijelo očuvanju znanja, ali i jeftinijoj proizvodnji električne i toplinske energije u Hrvatskoj. Za to je sada najpotrebnija snažnija i aktivnija politička podrška", ističe analitičar.

Što promjene u Srbiji znače za JANAF?

Osvrnuvši se na nedavne političke promjene u Srbiji i položaj Naftne industrije Srbije (NIS), Brodić navodi da su ključni procesi i dalje vezani uz odluke američkog OFAC-a.

"OFAC je produžio licentu JANAF-u za opskrbu NIS-a naftom do 11. prosinca, čime ostaje mjesec i pol dana za raspetljavanje situacije. Nova vlast u Srbiji vjerojatno će nastaviti inzistirati na jamstvima za rad rafinerije u Pančevu jer je to njihov državni interes, no stvarni utjecaj na pregovore o vlasništvu ostaje ograničen", zaključuje Brodić.

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Teme
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