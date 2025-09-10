izglasavanje nepovjerenja
Hoće li Ursula von der Leyen ponovno morati braniti svoj položaj?
Klubovi zastupnika Patriots for Europe (Domoljubi za Europu, krajnja desnica) i The Left (Ljevica) u Europskom parlamentu u ponoć će u srijedu službeno zatražiti da se predsjednici Europske komisije Ursuli von der Leyen izglasa nepovjerenje.
"EU je danas slabija nego ikad zbog upornog neuspjeha" predsjednice Komisije, stoji u dokumentu Patriota kojeg je analizirao POLITICO.
Potez krajnje desnice i krajnje ljevice, samo nekoliko sati nakon što je von der Leyen održala svoje ključno obraćanje o stanju Unije u Europskom parlamentu u Strasbourgu, dolazi dva mjeseca nakon posljednog glasanja o nepovjerenju, koje je naglasilo političku fragmentaciju EU-a.
Von der Leyen i njezina Komisija bili bi prisiljeni podnijeti ostavku ako prođe ijedan od ta dva prijedloga, premda je to malo vjerojatno jer uživa potporu većine zastupnika. Međutim, potez bi mogao dati priliku centrističkim saveznicima von der Leyen da iznude ustupke, kao što su učinili i pri posljednjem prijedlogu cenzure u srpnju.
Ovi najnoviji prijedlozi značili bi da bi se von der Leyen morala vratiti u Parlament i obrazložiti svoj položaj već u listopadu.
“EU je danas slabija nego ikad zbog upornog neuspjeha predsjednice Komisije da se nosi s najhitnijim izazovima,” navode Patriots u svom prijedlogu, do kojeg je došao POLITICO.
Između ostalog, optužuju von der Leyen za nedostatak transparentnosti i odgovornosti te kritiziraju sporazume o trgovini s Mercosurom i SAD-om.
Ljevica također kritizira
Prijedlog skupine The Left također kritizira trgovinsku politiku Komisije, ali veći naglasak stavlja na, kako kažu, nečinjenje izvršne vlasti EU-a usred rata Izraela u Gazi, prema tekstu do kojeg je također došao POLITICO.
Unatoč tome što je von der Leyen u govoru o stanju Unije najavila da će predložiti sankcije izraelskim ministrima i doseljenicima, vodstvo skupine The Left smatra da to nije dovoljno.
"Niste uveli nikakve stvarne sankcije, a vaša današnja najava ništa ne mijenja", poručila je supredsjedateljica Ljevice Manon Aubryje nakon govora von der Leyen. "Suočeni s genocidom ne može biti polumjera."
Što kažu parlamentarna pravila?
Parlamentarna pravila kažu da skupina može podnijeti prijedlog cenzure sa 72 potpisa tek dva mjeseca nakon prethodnog — u protivnom treba 144 potpisa. Posljednji prijedlog bio je 10. srpnja, što znači da je najraniji trenutak kada skupine mogu podnijeti svoje prijedloge sa 72 potpisa srijeda u ponoć.
"Plan je i dalje podnijeti čim bude moguće", rekao je glasnogovornik Ljevice Thomas Shannon. Visoki dužnosnik Patriotsa potvrdio je da će i ta skupina podnijeti u ponoć.
Da bi prijedlog bio stavljen na dnevni red, trebaju poslati e-mail predsjednici Parlamenta s tekstom i svim potrebnim potpisima. Nakon podnošenja, pravne službe provjerit će vjerodostojnost potpisa, a ako su prijedlozi dopušteni, rasprava i glasanje o nepovjerenju mogli bi biti sazvani već u listopadu.
