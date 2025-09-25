Upadi dronova koji su u srijedu zatvorili nekoliko danskih zračnih luka bili su hibridni napad s ciljem širenja straha, rekao je u četvrtak danski ministar pravosuđa Peter Hummelgaard.
Ponovno otvoreni aerodromi
Zračne luke u zapadnoj Danskoj ponovno su otvorene rano u četvrtak nakon što su bile zatvorene satima zbog neidentificiranih dronova koji su uletjeli u njihov zračni prostor tijekom noći, što je drugi takav sigurnosni incident u nordijskoj zemlji ovog tjedna.
Zračna luka Billund, druga najveća u Danskoj, bila je zatvorena sat vremena, dok je Aalborg, koja se koristi za komercijalne i vojne letove, bila zatvorena tri sata zbog upada dronova kasno u srijedu, izjavila je danska policija.
🚨BREAKING: Royal Danish Air Force helicopters are currently airborne over North Jutland, carrying elite soldiers tasked with monitoring and potentially neutralizing unidentified drones flying over Aalborg Airport in Northern Denmark.— World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 24, 2025
Footage shows drones over Aalborg airport. pic.twitter.com/pToorYvTwI
Gdje su viđeni dronovi?
Dronovi su također viđeni u blizini zračnih luka u Esbjergu i Sonderborgu, kao i zračne baze Skrydstrup, gdje su neki od danskih borbenih zrakoplova F-16 i F-35. Svih pet nalazi se na poluotoku Jutland u zapadnoj Danskoj.
Očevidac je rekao da su se zelena trepćuća svjetla kretala zapadno od zračne luke Aalborg i "stajala mirno točno iznad objekta". U videu koji je podijelio vidljivo je da se dron udaljava od zračne luke prema zapadu.
BREAKING: Danish Police confirm unidentified drones near military airports in Southern Jutland, including Esbjerg, Sønderborg & Skrydstrup. Denmark may declare a national emergency as the situation unfolds.#Jylland #Danmark #Politi pic.twitter.com/xi6uE6iqTi— Noteworthy News (@newsnoteworthy) September 24, 2025
Danska policija izjavila je da su dronovi slijedili sličan obrazac kao i oni koji su zaustavili letove na zračnoj luci u Kopenhagenu kasno u ponedjeljak i rano u utorak.
Opisali su to kao dosad najozbiljniji napad na svoju kritičnu infrastrukturu i povezali ga s nizom sumnjivih ruskih upada dronova i drugih incidenata diljem Europe, bez iznošenja dokaza.
Ruski veleposlanik u Danskoj, Vladimir Barbin, porekao je bilo kakvu umiješanost svoje zemlje u incident u Kopenhagenu.
