Proveli istragu

IDF tvrdi da je, kada je ubio novinare u bolnici, gađao Hamasovu — kameru

Hina
26. kol. 2025. 21:32
Palestinian cameraman Hussam al-Masri, who was a contractor for Reuters and killed in Israeli strikes on Nasser hospital on August 25, 2025, works at Nasser hospital, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 7, 2024.
REUTERS/Stringer

Početna izraelska istraga napada na bolnicu u Gazi u kojoj je ubijeno pet novinara zaključila je da su njezine snage u ponedjeljak ciljale položaj Hamasove kamere, ali je naložena daljnja istraga o tome kako je donesena ta odluka.

Izraelske snage napale su u ponedjeljak bolnicu Nasser na jugu Pojasa Gaze, ubivši najmanje 20 ljudi, uključujući novinare koji su radili za Reuters, Associated Press, Al Jazeeru i druge medije.

Izraelska vojska priopćila je u utorak da su vojnici identificirali, kako tvrde, kameru koju je "postavio Hamas" u tom području kako bi promatrala njihove snage. Izrael je naveo da su djelovali kako bi uklonili prijetnju, na način da su uništili i demontirali kameru.

U priopćenju je pobrojano nekoliko pitanja koja je potrebno dodatno istražiti, prema uputi načelnika izraelskog Glavnog stožera. 

"Prvo, daljnji pregled postupka odobravanja prije napada, uključujući streljivo odobreno za napad i vrijeme odobravanja. Drugo, ispitivanje procesa donošenja odluka na terenu", navodi se u priopćenju. 

Načelnik Glavnog stožera naglasio je također da izraelska vojska svoje aktivnosti usmjerava isključivo prema vojnim ciljevima.

Ured premijera Benjamina Netanyahua u ponedjeljak je priopćio da Izrael duboko žali zbog, kako je opisao, "tragične nesreće".

U ponedjeljak je Reutersov prijenos uživo iz bolnice, kojim je upravljao snimatelj Hussam al-Masri, Reutersov suradnik, iznenada prestao raditi u trenutku prvog napada. Masri je poginuo u napadu.

Reuters je često emitirao prijenos iz bolnice Nasser tijekom rata u Gazi, a posljednjih nekoliko tjedana dostavljao je dnevne vijesti s položaja pogođene bolnice.

Među ubijenim novinarima su još Mariam Abu Dagga, koja je radila kao freelancer za Associated Press i druge medije, novinar Al Jazeere Mohammed Salama, zatim Moaz Abu Taha koji je radio za nekoliko novinskih organizacija, uključujući povremene doprinose Reutersu, te Ahmed Abu Aziz. Ranjen je fotograf Hatem Khaled, također Reutersov suradnik.

Teme
Gaza Izrael genocid u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć ubijeni novinari zionizam

