Institut za rat objavio mapu: Što će Ukrajinci moći gađati ako dobiju moćne Tomahawke

Razlike u dometu nisu samo suhe brojke: verzija od 1.600 km već bi omogućila udare na važne logističke čvorove i zapovjedna mjesta u zapadnim i centralnim djelovima Rusije, dok bi verzija od oko 2.500 km dovela u domet i mnogo udaljenije infrastrukturne točke — uključujući ključne baze i industrijske komplekse u istočnijim regijama zemlje. Ukratko: što veći domet, veći je i popis mogućih meta, a ISW-ova procjena od gotovo 2.000 objekata upravo to ilustrira.