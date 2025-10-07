Trump: Donio sam odluku o Tomahawcima, recimo

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je sinoć da je "donio odluku, recimo" o prodaji dalekometnih projektila Tomahawk državama članicama NATO-a, kako bi oni zatim bili isporučeni Ukrajini.
Oglas
Ukrajinski dužnosnici tvrde da bi Tomahawci Kijevu omogućili napade na vojne ciljeve duboko u Rusiji te pomogli u odvraćanju ruskog čelnika Vladimira Putina i prisiljavanju Moskve na pregovore pod povoljnijim uvjetima.
Na pitanje novinara u Ovalnom uredu je li donio odluku o isporuci Tomahawka Ukrajini, Trump je odgovorio: "Donekle sam donio odluku, recimo."
Trump je rekao da prije isporuke želi znati što Ukrajinci planiraju učiniti s tim projektilima. "Gdje ih šalju, pretpostavljam da ću morati postaviti to pitanje. Postavio bih nekoliko pitanja. Ne želim vidjeti eskalaciju", rekao je američki predsjednik, prenosi Index.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas