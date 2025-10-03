Trump ipak neće poslati Tomahawke u Ukrajinu? "To je malo vjerojatno"

Međutim, američki dužnosnik i izvori upoznati s obukom i opskrbom raketa Tomahawk za Reuters su izrazili sumnju u izvedivost isporuke ovih krstarećih raketa, čiji je domet 2500 kilometara. Dužnosnik je naglasio da nema nestašice tog ključnog oružja, koje vojska često koristi za napade na kopnene ciljeve, ali je sugerirao da bi Kijevu mogle biti isporučene druge opcije s kraćim dometom.