Trump ipak neće poslati Tomahawke u Ukrajinu? "To je malo vjerojatno"

Želja administracije američkog predsjednika Donalda Trumpa da Ukrajini pošalje dalekometne Tomahawk rakete možda nije izvediva jer su postojeće zalihe već namijenjene američkoj mornarici i drugim potrebama, tvrde jedan američki dužnosnik i tri dodatna izvora.
Američki potpredsjednik JD Vance izjavio je da Washington razmatra ukrajinski zahtjev za nabavu dalekometnih Tomahawka, koji bi mogli stvarati pustoš duboko u Rusiji, uključujući i Moskvu. Potom je objavljeno da će SAD Ukrajini dostaviti obavještajne podatke o ciljevima u ruskoj energetskoj infrastrukturi velikog dometa.
Međutim, američki dužnosnik i izvori upoznati s obukom i opskrbom raketa Tomahawk za Reuters su izrazili sumnju u izvedivost isporuke ovih krstarećih raketa, čiji je domet 2500 kilometara. Dužnosnik je naglasio da nema nestašice tog ključnog oružja, koje vojska često koristi za napade na kopnene ciljeve, ali je sugerirao da bi Kijevu mogle biti isporučene druge opcije s kraćim dometom.
Također je dodao da bi SAD mogao razmotriti omogućavanje europskim saveznicima da kupe drugo dalekometno oružje i proslijede ga Ukrajini, no Tomahawk projektili su malo vjerojatni.
Posljednjih tjedana američki predsjednik Donald Trump naglo je promijenio način na koji govori o ratu u Ukrajini, sugerirajući da bi Kijev mogao povratiti sav teritorij koji je Rusija zauzela i nazivajući rusku vojsku "tigrom od papira". Odluka SAD-a da pomogne Ukrajini u ciljanju ruske energetske infrastrukture čini se prvim konkretnim rezultatom tog novog stava.
Nova runda opasne eskalacije
Razvijen je i novi financijski mehanizam - Lista prioritetnih zahtjeva Ukrajine (PURL) - kojim SAD i saveznici namjeravaju opskrbiti Ukrajinu novim oružjem i zalihama iz američkih skladišta, koristeći sredstva NATO zemalja.
Isporuka Tomahawk raketa Ukrajini značajno bi proširila njezine mogućnosti napada, omogućujući udare duboko unutar ruskog teritorija, uključujući vojne baze, logističke centre, aerodrome i zapovjedna središta koja su trenutno izvan dosega.
Kremlj je poručio da bi isporuka Tomahawka Ukrajini izazvala novu rundu opasne eskalacije između Rusije i Zapada.
Prema proračunskim dokumentima Pentagona, američka mornarica, glavni korisnik Tomahawka, dosad je kupila 8959 raketa po prosječnoj cijeni od 1,3 milijun dolara po komadu. Tomahawk se proizvodi od sredine 1980-ih, a posljednjih godina proizvodnja se kreće između 55 i 90 raketa godišnje. Pentagon planira kupiti 57 raketa iduće godine.
Rusija je priopćila da njezina vojska analizira hoće li SAD Ukrajini doista isporučiti Tomahawk krstareće rakete za udare duboko na ruskom teritoriju.
