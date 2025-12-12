Interaktivna karta pokazuje koliko biste bili sigurni ako bi u blizini pala nuklearna bomba

Objavljena je interaktivna karta koja može pokazati biste li na svojoj lokaciiji mogli izbjeći nuklearnu eksploziju bez ozljeda.
Rizik da se nađemo usred nuklearnog rata nekoć se činio strahom iz prošlosti, no otkako se sve češće govori o Trećem svjetskom ratu, situacija je postala ozbiljnija.
U svjetlu sukoba između Rusije i Ukrajine, a potom i napetosti između Izraela i Palestine, čini se da bi globalni rat mogao izbiti u svakom trenutku.
Iako je Rusija poručila da nas u skorije vrijeme neće napasti nuklearnim oružjem, ta je zemlja u više navrata iznosila komentare o bombardiranju, a dužnosnici navodno čak imaju i kartu.
Ne samo da ta zemlja navodno ima popis ciljeva, već su simulacije na ruskim medijima prikazivale kako bi bombardiranje moglo izgledati, piše LAD Bible.
U svjetlu ovih zastrašujućih vijesti, otkrivena je interaktivna karta koja vam može pokazati biste li bili sigurni u vlastitom domu ako bi pala nuklearna bomba.
Internetska stranica pod nazivom NUKEMAP omogućuje vam da odaberete vrstu nuklearne bombe, svoju lokaciju, pa čak i sami "aktivirate“ eksploziju kako biste vidjeli zonu radioaktivnog onečišćenja, radijus eksplozije i druge posljedice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
