Nova kategorija oružja

Putin: Rusija je uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon

Hina
29. lis. 2025. 14:17
Ilustracija / Pixabay

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u srijedu da je Rusija uspješno testirala nuklearni supertorpedo Posejdon.

Američki i ruski dužnosnici opisuju Posejdon kao novu kategoriju oružja koje može izazvati radioaktivne plimne valove zbog kojih bi pogođeni obalni gradovi bili nenastanjivi. 

Putin je rekao vojnicima ranjenima u ratu u Ukrajini da je testiranje bilo izvedeno u utorak.

"To je golemi uspjeh", rekao je Putin, dodajući da Posejdon ima veću moć od interkontinentalnog projektila Sarmat.

Posejdon je interkontinentalni autonomni torpedo na nuklearni pogon koji može nositi nuklearno oružje.

