Sa Esmirom Milavićem

Intervju s Kjetilom Alstadheimom večeras u 20:30

Esmir Milavić
10. velj. 2026. 16:39
N1 BiH
Sjena Jeffreyja Epsteina nadvila se nad Norveškom! Od kraljevske palače do diplomatskih superjunaka – kako je jedna od najuređenijih zemalja svijeta završila u središtu globalnog skandala?

Ekskluzivno za N1, iz Osla govori Kjetil Alstadheim, politički urednik Aftenpostena. Može li princeza Mette-Marit ikada postati kraljica i koja su sljedeća imena koja će isplivati iz milijuna tajnih dokumenata?

Intervju pogledajte večeras od 20:30!

Kjetil Alstadheim Mette-Marit N1TV

