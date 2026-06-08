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Mojtaba Khamenei

Iranski vrhovni vođa: Poljuljani cionistički režim ima još samo nekoliko dana

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08. lip. 2026. 11:41
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This handout picture taken in Tehran on October 3, 2024, and provided by the office of Iran's supreme leader, shows Mojtaba Khamenei, the son of Iran’s slain supreme leader Ayatollah Ali Khamenei
KHAMENEI.IR / AFP

Iran je kasno u nedjelju lansirao nekoliko serija projektila prema sjevernom Izraelu, nakon izraelskog zračnog napada na južna predgrađa Bejruta.

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Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei izjavio je danas da „poljuljani cionistički režim ima još samo nekoliko dana”, u jeku rastućih napetosti između Irana i Izraela, piše Anadolu.

Iran je kasno u nedjelju lansirao nekoliko serija projektila prema sjevernom Izraelu, nakon izraelskog zračnog napada na južna predgrađa Bejruta.

Izrael je potom izveo napade na zapadni i središnji Iran, a eksplozije su prijavljene u nekoliko iranskih gradova, uključujući Teheran, Isfahan i Tabriz.

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mojtaba hamenei iran izrael

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