Mojtaba Khamenei
Iranski vrhovni vođa: Poljuljani cionistički režim ima još samo nekoliko dana
Iran je kasno u nedjelju lansirao nekoliko serija projektila prema sjevernom Izraelu, nakon izraelskog zračnog napada na južna predgrađa Bejruta.
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Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei izjavio je danas da „poljuljani cionistički režim ima još samo nekoliko dana”, u jeku rastućih napetosti između Irana i Izraela, piše Anadolu.
Iran je kasno u nedjelju lansirao nekoliko serija projektila prema sjevernom Izraelu, nakon izraelskog zračnog napada na južna predgrađa Bejruta.
Izrael je potom izveo napade na zapadni i središnji Iran, a eksplozije su prijavljene u nekoliko iranskih gradova, uključujući Teheran, Isfahan i Tabriz.
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